Delhusa Gjon reagált az újabb újbudai parkolásos incidensre

Hétfőn adtunk hírt arról, hogy tovább folytatódik Delhusa Gjon szabálytalan parkolásának története. Kreitler-Sas Máté, Újbuda alpolgármestere osztotta meg az információt. Mint írta, az énekes autójáról vasárnap késő délután készített egy újbudai lakos fotókat, „kb. 50 méterre onnan, ahol a legutóbbi parkolásos balhé történt”.

Delhusa a hivatalos felületein nem reagált az ügyre, ám a Telexnek küldött üzenetében azt írta:

Mint ismeretes, az autó cégautóként is üzemel. Több személy használatából eredően, nem tudok érdemi választ adni.

Az ügy úgy kezdődött eredetileg, hogy Újbuda alpolgármestere december 9-én tett ki egy Facebook-posztot, amelyben szabálytalan parkolással és pofátlan viselkedéssel vádolta meg Delhusa Gjont. Kreitler-Sas Máté azt is állította, hogy a zenész rendőrigazolványt is lobogtatott. Később a Blikk közzétett egy videót is a történtekről, a felvételek pedig igazolták az alpolgármester állításait.

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság közokirat-hamisítás gyanúja miatt indított eljárást, a szükséges nyomozási cselekmények folyamatban vannak.

Azóta pedig valaki saját parkolóhelyet is felfestett poénból Delhusának oda, ahol korábban szabálytalanul parkolt.