„Drukkolt nekem” – hároméves kislánya is megnézte Berki Mazsi vasárnapi Hell Boxing Kings mérkőzését

A szuperdöntőbe kerülés volt a tét a Hell Boxing Kings vasárnapi adásában, ahol Berki Mazsi is ringbe szállt. Az influenszer ezúttal Ela Jerković horvát youtuberrel mérkőzött meg, és ahogyan korábban román ellenfele ellen, úgy ezúttal is technikai KO-val aratott győzelmet.

Berki, aki a Hell Boxing Kings döntőjében már 100 ezer dollárért küzdhet majd, legutóbbi meccse után a Blikknek nyilatkozott. Mint mondta, két komoly sérülés is hátráltatta, ami továbbra is nehezíti kissé a felkészülését, ám erről a döntő előtt nem szeretett volna bővebben beszélni.

Bár ez volt az ötödik meccsem közönség előtt, csak most éreztem igazán a jelenlétemet a ringben. Olyan ott állni a sarokban, mintha egy buborékban lenne az ember. Az edzőmre mindig igyekszem figyelni meccs közben, ez is egyre jobban sikerül

– mesélte a lapnak az influenszer, aki a vasárnapi mérkőzése után aludni sem tudott, mert ébren tartotta az összecsapás okozta adrenalin.

Egy idő után feladtam, és inkább többször is visszanéztem a meccset, míg a párom, Zoli aludt mellettem. Mindig ki szoktuk elemezni az edzőmmel is a mérkőzéseket, s az előző meccs után én is láttam, hogy kicsit parasztlengős volt a jobbosom, amit most sikerült kiküszöbölnöm.

Ami a családját illeti, Berki azt mondja, párja mindenben támogatja és az edzésekben is segít neki, ám jelenleg kevesebb időt tudnak együtt tölteni, és hároméves kislánya, Emma is kevesebbet látja őt mostanában.

Hiányoznak a közös edzések, és Emmácska is kevesebbet lát, de szerencsére sok segítségem van, ő pedig nagyon alkalmazkodó kislány. Megnézte a meccsem, drukkolt nekem. Nem félt, edzéseken is volt már velem. Akkor aggódna csak, ha azt látná, hogy sírok a ringben. Most eleve egy izgalmas időszaka van, hisz voltunk óvodai beszoktatáson, januárban pedig kezdi is az ovit. Szerencsések vagyunk, mert mindenki tündéri, és nagyon kedvesen fogadtak minket, Emmának is tetszett a közeg.

A beszélgetés során az édesanya hangsúlyozta, hogy a pénzdíjat igyekszik kizárni a fejéből, ennek pedig több oka is van.

Egyrészt nem ezért szállok ringbe, másrészt nagy nyomást rakhat egy versenyzőre, ami visszavetheti a teljesítményét. Zoli megjósolta az előző meccsnél és a mostaninál is, hányadik menetben ér véget. A döntőre is van jóslata, de egyelőre nem árulja el. Én a felkészülésre koncentrálok, és szeretnék nagy pontkülönbséggel vagy ismét technikai K.O-val győzni. A család persze már várja, hogy visszakapjon egy kicsit a döntő után, és én is várom a pihenést, de a boksz szeretete marad, és ha kapok felkérést egy újabb meccsre, elgondolkodnék rajta

– árulta el.