Szakított párjával a tavalyi Nagy Ő győztese, akivel év elején még az esküvőjüket tervezgették

Hajnal Bettina volt a 2023-as Nagy Ő győztese, Jákob Zoltánnal azonban a műsor után nem sokkal a szakítás mellett döntöttek. A realityszereplő idén januárban adta hírül, hogy új párja van, akivel egy hónap után már az esküvőjüket tervezgették. Februárban Hajnal azt mondta, meglehet, még idén összeházasodnak Lacival – mostanra azonban ez a kapcsolat is zátonyra futott.

Hiába szerettük egymást Lacival, sajnos, sok olyan tényező volt, ami gátja volt a boldogságunknak. Egyfelől mind a ketten a munkára koncentráltunk, így egyikünk sem tudott elegendő időt fektetni a kapcsolatba, másfelől pedig nem láttam a tüzet a szemében, hogy mindent megtenne értem

– osztotta meg a Blikkel az édesanya, hozzátéve: ő költözött vidékre a férfihez, felrúgva a saját és a kislánya életét, de nem érzi azt, hogy exe ezt honorálta volna figyelemmel és gesztusokkal.

Emellett az intimitás is kiveszett a kapcsolatunkból, ami leginkább annak tulajdonítható, hogy nem tudtunk elegendő időt eltölteni kettesben.

Hajnal a lap érdeklődésére elismerte, hogy nem múlt el minden érzelme a férfi iránt, így továbbra is beszélnek telefonon, de már elköltözött tőle, és komolyan gondolja, hogy ebben a formában nem szeretné folytatni a kapcsolatot.

Ettől függetlenül nem akarok végletesen fogalmazni, hiszen küzd, hogy helyrehozzuk a dolgokat. Nem tudom, mennyi esély van rá, de én kiüresedve érzem magam. Kezdem azt gondolni, valami átok ül rajtam, mert az előző két kapcsolatom is tíz hónapig tartott, és Lacival is tíz hónapig jártunk.

A Nagy Ő egykori szereplője azt is elárulta, hogy döntése kihatott a munkájára, meglátszott továbbá a bankszámláján is, ugyanis a közelmúltban nyitotta meg gépi alakformáló szalonját, amit most a szakítás és a különköltözés miatt kénytelen volt bezárni.

Visszaköltöztem a fővárosba anyukámékhoz, és kezdetben innen jártam Dunakeszire dolgozni, de hamar kiderült, hogy ez nem működhet hosszabb távon. Kisgyerekes anyaként nem tudok állandóan, napi szinten ingázni, több mint egy órát autóban töltve. Így kénytelen voltam felmondani a szalon egyéves szerződését, ami nyilván azzal is járt, hogy a testkezelő gépeket biztosító céggel kötött szerződést is fel kellett bontanom. Buktam az üzlethelyiség felújítására költött pénzt is, így összességében több mint egymillió forint mínusszal jöttem ki a történetből.

Az édesanya Budapesten új szalont nyitott, így a munkája rendeződni látszik, a szerelmi életét azonban továbbra is reménytelennek érzi. Mint mondja, komolyan gondolkodik azon, hogy jelentkezzen a Házasság első látásra című műsorba.

Kíváncsi lennék, kit tennének mellém. Sajnos a sok csalódás következtében túlságosan megkeményedtem, és nem könnyű velem egy párkapcsolatban, kezdem azt érezni, hogy senkivel nem illek össze. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy egy szakértői csapat mégis találna hozzám illő párt. Addig viszont a munkára koncentrálok, a szabadidőmet és az energiáimat pedig a kislányomra fordítom, mivel ő a legfontosabb számomra

– jelentette ki.