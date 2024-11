Mihályfi Luca Hegyes Berciről: Mindent látunk egymásból, és még így is nagyon szeretjük egymást

Mihályfi Luca Hegyes Berci oldalán táncol az idei Dancing with the Starsban, és ahogy azt az X-Faktor egykori felfedezettje elárulta: mással el sem tudta volna képzelni részvételét a műsorban.

Nagyon boldog voltam, mert annak szurkoltam, hogy Berci legyen a partnerem Nem lepődtem meg, mert amikor arra gondoltam, kivel fogok táncolni a Dancing with the Starsban, állandóan őt képzeltem el. Szerintem ezt így akarta a sors vagy a csillagok állása; minden vágyam így teljesüljön! Láttam rajta, hogy ő is örül nekem; nagyon jólesett, hogy ez nem egyoldalú