A rejtélyes Majomszigetig nyúlnak a kutatóközpontból megszökött 43 makákó árnyai

A múlt héten kisebb felfordulást okozott Dél-Karolina egyik, Yemassee nevű kisvárosának életében, amikor egy állatkísérletekre szakosodott magáncég, az Alpha Genesis kutatóközpontjából kiszabadult negyvenhárom majom. A november 6-i szökés után a hatóságok rögtön figyelmeztették is a helyi lakosságot, hogy semmiképpen se hagyják nyitva az otthonaik ablakait és ajtajait, ha szeretnék elkerülni a hívatlan vendégeket.

Egyetlen olyan esetről sem számoltak be eddig, hogy az elszabadult kísérleti majmok kapcsolatba léptek volna az emberekkel. Ehelyett a kutatóközpont környékén maradtak.

Tényleg olyan volt, mintha követtek volna egy vezetőt. Láttuk, hogy az egyik meglép, és a többiek is követték. (…) Ez egy 50 fős csoport volt. 7 majom maradt hátra, 43 pedig kimenekült az ajtón

– mesélte a CBS Newsnak a szökés másnapján a Dél-Karolina hírhedt, kísérleti majmoknak fenntartott szigetét, a jelenleg is több mint 3500 főemlősnek otthont adó Morgan-szigetet is felügyelő Alpha Genesis vezérigazgatója. Greg Westergaard emellett azt is elárulta, hogy azért tudtak megszökni az állatok, mert az egyik gondozó nem zárt be megfelelően egy ajtót a cég hatalmas központjában.

„Csak bolondos majmok, akik ide-oda ugrálnak és játszanak egymással. Olyan ez itt, mint egy játszótér” – jellemezte a helyzetet a cégvezető, majd arról panaszkodott, hogy a majmok sokáig nem dőltek be a csapdáknak, amiket kihelyeztek, hanem egyszerűen lenyúlták a számukra csali gyanánt kihelyezett élelmet. Az állatok annyira közel voltak a létesítményhez, hogy az Alpha Genesis emberei nem akartak csak úgy egyszerűen rajtuk ütni, mert félő volt, hogy akkor messzebbre szöktek volna. „Ugyanúgy figyelnek minket, ahogy mi figyeljük őket” – mondta a vezérigazgató.