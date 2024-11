Nagy Feró: Reméljük, Trump nem felejti el, hogy mi neki drukkoltunk

Nagy Feró és Szikora Róbert kedden nyilatkoztak a Metropolnak, hogy az amerikai elnökválasztáson Donald Trump győzelmében reménykednek. Az eredmények ismeretében (most már biztosra vehető, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok 47. elnöke), a két zenész ismét megszólaltak a lapnak.

Magyarország számára is nagyon fontos döntés született, és nagyon örülök neki, hogy így alakult. De mindig ki kell várni, mert egy olyan hatalmas országnak, mint Amerika, és egy olyan világuralkodónak, mint Trump, időbe telik, mire eredményt hoz

– kezdte Nagy Feró, aki bízott Trump győzelmében, mert mint mondja, „az igazságnak néha győznie kell”.

Azért most nagyon komoly dolgokról van szó, reméljük, hogy Trump nem felejti el nekünk, hogy mi neki drukkoltunk

– mondta, hozzátéve:

Ha Trump ígéreteit veszem alapul, akkor a szomszédban pillanatok alatt véget fog érni a háború, s bár ebbe még nyilván sokan bele akarnak és bele is fognak szólni, remélem, hogy Trumpnak lesz annyi ereje, hogy meghozza ezt a döntést. Ezen kívül remélem, hogy kapunk majd egy új amerikai nagykövetet is. Kis ország vagyunk ahhoz, hogy véleményt merjünk mondani, ez a szovjet időkben is így volt.