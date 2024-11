Ráskó Eszter szerint Hadas Krisztát nagyon bántották a negatív kommentek, amiket Az Árulókban hozott döntései miatt kapott

Múlt hét csütörtökön a 24.hu-n is tudattuk az olvasókkal, hogy 53 éves korában elhunyt Hadas Kriszta. A tévés vásárlás közben lett rosszul, a mentők hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

A story.hu most arról ír, hogy a Balázsék című rádióműsorban is megemlékeztek Hadasról. A műsorvezetők beszélgetése során Az Árulók is szóba került, amiben nemrég a tévés is szerepelt, illetve harmadmagával meg is nyerte a taktikai-pszichológiai realityt. Sebestyén Balázs rávilágított, hogy felmerül a kérdés, hogyan viselte Hadas Kriszta a műsor utóéletét, illetve azt, hogy bántották őt a műsorban látott döntései miatt. Ráskó Eszter ekkor elmondta, hogy a múlt hónapban egy jótékonysági eseményen találkozott a tévéssel, ahol a Sebestyén által felvetett témáról is beszélgettek.

Egy jótékonysági rendezvényen voltunk együtt. Egy padon ült, háttal a helynek, leeresztett vállakkal, és kérdeztem tőle, hogy »Hát te Kriszta, mit ücsörögsz itt, miért nem jössz be?« […] Akkor még ment az Árulók. És beszélt arról, hogy milyen durva sokk ez neki […] nagyon komolyan elkapták őt különböző kommentszekciókban, egészen pontosan a Redditet nevezte meg. Hogy mondja neki a családja, hogy ne olvassa, ne foglalkozzon ezzel. Kriszta alapból egy nagyon önmonitorozó ember, ő mindig végiggondolta, hogy milyen hatása van egy helyzet negatívan alakulására stb. Iszonyatosan megviselte, mert nem volt biztos benne, hogy attól, hogy majd meg fogja nyerni ezt a játékot, attól majd ez az egész kiegyensúlyozódik-e vagy sem

– mondta Ráskó Eszter, aki ekkor azzal próbálta vigasztalni a tévést, hogy ez ahogyan jön, úgy múlik el.

Nyilván nem emiatt halt meg a Kriszta, de éjszakák óta azon gondolkodom, hogy mennyivel szebb lett volna neki ez az utolsó időszak, hogy ha ez nem lett volna a része, hogy ezen kell magát emésztenie

– tette hozzá a rádiós-humorista.