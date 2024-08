Olyasmiért tiltották ki egy életre az American Airlines gépeiről a fiatal nőt, amit el sem követett

Egy egészen meglepő repülési és ügyfélszolgálati rémtörténettel sokkolta a TikTok felhasználóit nemrégiben egy amerikai influenszer, aki a közösségi oldalon megosztott egyik legújabb videójában azt állította, hogy olyasmiért tiltották ki az American Airlines járatairól, amit valójában el sem követhetett volna.

Erin Wright azóta az angolszász bulvármédia – így a New York Post által is – felkapott története még júniusban kezdődött, amikor New Orleansba készült repülni a nővére leánybúcsújára, de a becsekkoláskor nem engedték, hogy felszálljon a gépre egy állítólagos tiltás miatt.

Nagyon sajnálom, de ez egy belső biztonsági probléma. Nem mondhatom el, de a telefon másik végén azt mondták, hogy önnek tudnia kell, miért

– emlékezett vissza a fiatal nő arra, hogy milyen dumával utasították vissza a felszállását a reptéren a videóban, aminek egyébként az első képkockáihoz azt szöveget írta felvezetésként, hogy „így tiltottak ki örökre az American Airlines járatairól, mert szexuális kapcsolatot létesítettem egy férfival a repülőn – pedig leszbikus vagyok.”

A tiltás részleteit azonban nem közöltek vele rögtön a reptéren. Ellenben azt a tanácsot kapta, hogy emailben keresse meg az ügyfélszolgálatot, ha szeretné megtudni, hogy pontosan miért is nem engedik fel a repülőre.

Majd az ügyfélszolgálattal folytatott levelezése közben arra is rávették, hogy foglaljon egy másik repülőjegyet 1000 dollárért – azaz nagyjából 360 ezer forintért –, de aztán erre a gépre sem szállhatott fel a továbbra sem részletezett tiltás miatt.

Közel két héttel később végül azt is megtudta, hogy miért tiltották ki egy életre az American Airlines járatairól. A meghiúsult New Orleans-i repülőút után 12 nappal ugyanis közölték vele, hogy azért nem utazhat a légitársasággal, mert korábban rajtakapták, hogy az egyik gépük mosdójában egy férfi utassal szexelt. Amit Wright egyszerűen nonszensznek tart, hiszen az állítása szerint a saját neméhez vonzódik.

Én egy 24 éves leszbikus vagyok. Látnak engem. Hogy szexuális kapcsolatom lenne-e bármilyen férfival? Dehogyis

– kelt ki a fiatal nő a TikTokon, ahol a videóját az elmúlt hat napban 2,7 millió alkalommal játszották le.

„Nem igazán tudom, hogyan bizonyíthatnám, hogy nem én voltam, kivéve azt a tényt, hogy szó szerint leszbikus vagyok” – folytatta Wright, aki ezután egy újabb „komoly, de kissé vicces” emailben igyekezett cáfolni a vádakat.

Ez az érvelés pedig minden bizonnyal be is vált, hiszen az American Airlines azóta levette a tiltólistájáról, és az első, 400 dollárért – 143 ezer forintért – vásárolt repülőjegyének az árát is visszatérítették neki. Azonban a második, 1000 dolláros repülőjegye miatt már nem kívántak kártérítést adni neki.

Amikor felhívtak, hogy közöljék velem, levesznek a repülési tiltólistáról, azt mondták: »Reméljük, ez nem okozott túl sok kellemetlenséget!« Ó, úgy érti, hogy az elmúlt három hónap kommunikációja, a járatom lekésése, az, hogy be kellett vonnom az ügyvédem is, és az, hogy az American Airlines három igazgatójának is el kellett küldenem a leveleimet, hogy az ügyfélszolgálat válaszoljon, nem túl sok kellemetlenség?

– festette le az ügyfélszolgálati rémálommal felérő történetet Erin Wright egy következő, augusztus 11-én megosztott videójában, amiben egyúttal azt is megköszönte a TikTok népének, hogy ennyien megnézték az eredeti posztját.

„Pontosan annyit kerestem, amennyit elvesztettem, így az American Airlinesnak még csak jóvá sem kell tennie ezt az ügyet” – mondta a videó megtekintései után járó összegről, majd így folytatta:

Nagyon hálás vagyok a segítségetekért, és azért, hogy felrobbantották azt a videót, mert anyagilag rengeteg terhet vett le a vállamról.

Bár úgy tűnik, hogy a történet happy enddel ért véget, a légitársaság egyelőre nem reagált az ügyre.