Blake Lively konkrétan ugyanazt a ruhát viselte a filmpremierjén, amit Britney Spears 2003-ban

Nem ugyanolyan, hanem ugyanaz a ruha volt Britney Spearsen és Blake Lively-n, csak több mint húsz év eltéréssel. A Versace darabot az énekesnő 2003-ban viselte a milánói divathét egyik show-ján, míg a színésznő a minap, Velünk véget ér című filmje keddi bemutatóján New Yorkban.

Ez konkrétan Britney ruhája! Múzeumban lenne a helye, de rajtam van

– áradozott Lively a vörös szőnyegen.

A premiereseményen azt is elmondta, hogy ez a ruha azért is jelent neki olyan sokat, mert Spears is sokat jelentett neki fiatalon.

Ő képviselte a szerelmet, a szépséget, a fiatalságot, a kemény munkát, az elszántságot és az erőt. Tisztában volt saját szexualitásával és lágyságával, és mindezt képviselni tudta. Az, hogy úgy mesélte el a saját történetét, ahogyan tette, és ahogyan most az életrajzi filmjében fogja… Britney mindig is sokat jelentett nekem. Örökké Britney-rajongó maradok

– idézi a színésznőt a Page Six.

Lively megosztotta, hogy azonnal lecsapott az ikonikus ruhára, mikor az elérhetővé vált, és kifejezetten erre az alkalomra tartogatta.