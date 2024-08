Film készül Britney Spears memoárjából

Múlt évben jelent meg Britney Spears saját maga által írt memoárja, A bennem lévő nő. Az Ankler most arról számolt be, hogy a könyvet megfilmesítik, a jogokért folytatott licitháborút pedig a Universal nyerte. Értesüléseik szerint egy nyolc számjegyű összegről van szó – dollárban –, és a megállapodás részét képezik Spears hatalmas zenei katalógusának jogai is. A projektben Marc E. Platt Oscar-díjra jelölt filmproducer, illetve Jon M. Chu televíziós rendező is részt vesznek.

A lap emlékeztetett, hogy a memoár megfilmesítési jogáért éles verseny folyt Hollywoodban: Shona Rhimes, Brad Pitt és Margot Robbie produkciós cégei is érdeklődtek iránta, de versengett a projektért a Sony, a Warner Brothers, a Disney és a Netflix is.

Britney Spears eközben az X-oldalán megosztott bejegyzésében a minap írt arról, hogy

„izgatottan osztja meg rajongóival, hogy egy titkos projekten dolgozik Marc Platt-tel, aki mindig is a kedvenc filmjeit készítette”.

Excited to share with my fans that I’ve been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024