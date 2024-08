Szentesi Éva: Sokkal jobban szeretnek az emberek akkor, ha beteg vagyok és az életemért küzdök

Kedd este jelent meg a Telex Most jövök című sorozatának új része, melyben Szentesi Éva adott interjút. A beszélgetés során az írónő A mai naphoz nincsenek emlékeim című kötetéről is beszélt, amibe „belesűrítette az elmúlt 10 év gyötrelmét”.

Sok mindent bele se írtam, mert úgy voltam vele, hogy az olvasó el sem fogja hinni. Az, hogy ilyen naturálisan van ábrázolva a fájdalom a könyvben, annak az a célja, hogy igen, ez történik egy női testtel. És olyan sok minden miatt kell szégyenkeznie egy nőnek, nem is kell ilyenen átesnie, elég, ha csak megöregszik. Szégyenkezhet azért, hogy ráncos-e, elhízott-e, a világ egyszerűen azt sugallja, hogy sok mindenért kell egy nőnek szégyenkeznie. Jóval kevesebb anyagunk van a méhnyakrákról, mint lennie kéne

– mondta a műsorban Szentesi, aki saját bevallása szerint úgy érzi, az emberek jobban szeretik őt, amikor az életéért küzd.

Sokkal jobban szeretnek az emberek akkor, ha beteg vagyok és az életemért küzdök. Hosszú utat jártam be, míg rádöbbentem, hogy nem lehetek ezért beteg, hogy többen szeressenek. Ez egy nagyon veszélyes állapot, mert nem tudom, hogy a rák hogyan alakul ki, nem tudom, hogyan zajlanak a lelki folyamatai ennek. Azt nem tudom tagadni, hogy nekem egy óriási fájdalom, ha engem nem szeretnek, én nagyon igénylem a szeretetet, valahogy nekem ez egy lételem.

Hozzátette: nagyon szeretett volna elszakadni attól, hogy ő legyen a rákos lány, ám mióta a betegsége visszatért, azt fogalmazta meg magában, lehet, az az ő útja, hogy erről írjon, beszéljen és előadásokat tartson, mert rengeteg ember kapcsolódik hozzá.

A téma kapcsán hangsúlyozta, hogy a betegség esetében fontos a korai felismerés, ami miatt rendszeresen kell járni szűrésre. Kiemelte, hogy merni kell kérdezni, ha pedig nem érezzük jól magunkat egy orvosnál, érdemes váltani.

Én rengeteg olyan embert ismerek, aki azt mondja, én nem merek elmenni orvoshoz, nehogy kiderüljön valami. Mondhatjuk, hogy ez egy általános probléma. Nyilván nem áldozathibáztatásról van szó, hogy tehetsz arról, ha rákos leszel, de igenis rajtad is múlik, hogy elmenj a szűrésre és figyeld a tested.

Mint mondta, az egészségügy állapota jelenleg katasztrofálisabb, mint tíz éve, mert elmentek az országból a szakemberek. Azok a végtelenül elhivatott egészségügyi dolgozók viszont, akik maradtak, szerinte minden tiszteletet megérdemelnek.

Az interjúban Szentesi arról is beszélt, hogy valószínűleg ezúttal is nagyon erős kemoterápiás kezelést fog kapni, amivel kapcsolatban szerinte arról is fontos szót ejteni, hogy ez milyen hatással van a betegek szeretteire.

Van a környezet, akinek ezt az egészet át kell élnie veled, és nem tartom kevésbé nehéznek azt, amikor valaki ott él egy ennyire súlyos kezelés alatt álló rákbeteggel.

Elárulta, hogy párja azt kérte tőle, írja össze, mi kapcsolja ki és mi teszi boldoggá, illetve mik azok a dolgok, amik felbosszantják és rosszat okoznak neki.

Ami a legutóbbi műtétjét illeti, a szerzőnő a műsorban megosztotta, hogy a beavatkozást követő néhány hétben nagyon maga alatt volt, ám mint mondja, szerinte fontos, hogy aki az övéhez hasonló élethelyzetbe kerül, megengedje magának, hogy „igen, ér nagyon rosszul lenni mentálisan”.

Rengetegszer játszom el a halál gondolatával, nincs olyan nap, hogy ne jutna eszembe. Viccelni szoktam a páromnak és a barátaimnak a halállal, de magamban vannak kemény túrák ezzel

– tette hozzá.

A teljes beszélgetést ide kattintva lehet meghallgatni.

Szentesi a műsorral kapcsolatban nemrég egy Facebook-kommentre is reagált a közösségi oldalán, melynek írója szerint azzal keresi a pénzt, hogy „a betegségeiről beszél és könyveket ír róla”.