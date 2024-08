Szentesi Éva: Ne sajnálja senki, amit megkerestem, az utolsó forintig az egészségemre költöttem

Szentesi Éva a minap a közösségi oldalán osztotta meg költőivel, hogy interjút adott a Telexnek, ami kedd este jelenik meg. A szerzőnő később egy Facebook-kommentről készült képernyőfotót is közzétett a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében, melynek írója kijelentette, Szentesi

„a betegségeiről beszél, írt könyveket is róla, ezzel keresi a pénzét”.

Az írónő a kommentre azt válaszolta, az összes pénzét odaadja az illetőnek, ha visszahozza az egészségét, korlátozott ideig elérhető posztjában pedig úgy fogalmazott:

Néhány ember egyébként tényleg azt gondolja, hogy a rákból nagy a haszon? Hogy egy elhúzódó, másodjára is visszatérő betegség nem emészt fel szinte minden tartalékot? A közben is fennálló egészségügyi problémák finanszírozása mégis mennyibe kerülhet? Ne sajnálja senki, amit megkerestem, az utolsó forintig az egészségemre költöttem. Jó, ez nem teljesen igaz. Tavaly vettem egy drágább táskát másodkézből, amit most adtam el, hogy tovább tudjam finanszírozni a harmadik kör tumoromat. Nem mintha magyarázkodnom kéne, és már fel sem megy a pumpa, de ezek az egyének mégis mit gondolnak?