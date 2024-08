„Nem kéne már összeházasodni?” – kérdezte élő adásban Orosz Barbara a lassan 15 éve együtt járó Zámbó Krisztiánékat

Zámbó Krisztián és párja, Takács Zsuzska ma a Mokkában vendégeskedve beszéltek arról, hogy az énekes miért döntött úgy, hogy plasztikai sebészhez fordul, megosztották továbbá azt is, hogy a kiskutyájuk két hétig élet és halál között lebegett. Mint kiderült, egy vasárnapi hajnalon egy kóborkutya szökött be a kertjükbe, ami rátámadt kedvencükre, életveszélyes sérüléseket okozva neki. A mostanra már felépült kiskutya egyébként a stúdióba is a párral tartott, ahol hosszan morgott az ölükben a kamera láttán.

Az adás végén a műsort vezető Orosz Barbara megkérdezte Takácsékat, mióta vannak együtt, miután pedig azt válaszolták, hogy lassan 15 éve, új kérdést tett fel nekik.

– Nem kéne már összeházasodni?

– És mikor fogod azt, hogy nem kérdezed ezt meg tőlünk minden évben?

– kontrázott az énekes, mire párja azt mondta: „Majd az lesz a meglepetés, mikor azt fogjuk mondani, hogy hát, már megtörtént, csak lemaradtatok”.

Nem mond hülyeséget!

– tette hozzá Zámbó.