Kamaszkori krónikus fáradtság: így ismerjük fel, ha vashiány okozza (x)

Neveléskutatók szerint a kiskamaszkor sokban hasonlít a várandóssághoz: egy olyan növekedési-kibontakozási szakasz, amelybe a szülő nem tud beavatkozni, csak közvetett tudása van az éppen zajló folyamatokról, a változások gyorsak, intenzívek, kapkodjuk a fejünket, és aggódunk, de a cselekvési lehetőségeink korlátozottak. Nemcsak mentálisan és érzelmileg, hanem fizikailag is ilyenkor változnak nagyot a gyermekek – ehhez, akár csak a várandósság alatt, különösen nagy mennyiségű vasra van szükségük.

A vas nélkülözhetetlen nyomelem, amely létfontosságú a vér oxigénszállításáért felelős hemoglobin nevű fehérje előállításához, az izmokat oxigénnel ellátó, mioglobin nevű proteinhez, az enzimrendszerek működéséhez, a sejtek energiatermelő folyamataihoz, az idegrendszer működéséhez. Egyszóval az élethez. Ha nincs elég vas a szervezetben, az szerteágazó tüneteket okoz, és kezeletlenül vashiányos vérszegénységgé súlyosbodhat.

Ezért nagyobb a kamaszok vasigénye, mint a felnőtteké

Menarche, menstruáció: sok kamaszlányt félelemmel tölt el a gondolat, hogy az élete a menstruáció megkezdődésével hosszú időre megváltozik. A havi vérvesztéssel jelentős mennyiségű vasat is veszít a szervezet, ezért a menarchetől (azaz az első havivérzéstől) kezdve oda kell figyelni a fokozott vasbevitelre.

Érjük tetten a vashiányt!

Ha a napi 1-2 milligramm természetes vasveszteség pótlására nem viszünk be elegendő – azaz 10-20-milligrammnyi – vasat a táplálékunkkal, a szervezet a vasraktárakból mozgósítja a működéséhez szükséges mennyiségű vasat egy ideig, de utánpótlás nélkül a vasraktárak lassan kimerülnek. Ez fokozatosan zajlik, ami miatt a vashiány hosszú ideig elkerülheti a figyelmünket. Ha a gyermekünk tartósan fáradt, kimerült, szédül, fáj a feje, esetleg elváltozást látunk a körmein, vagy hullik a haja, jusson eszünkbe, hogy a tüneteket vashiány is okozhatja.

Ezt tehetjük, ha megelőznénk vagy megszüntetnénk a vashiányt

A megelőzésben kulcsfontosságú a kiegyensúlyozott, vegyes, vasban gazdag étrend, amely tartalmaz vörös húsokat, belsőségeket, magas vastartalmú zöldségeket (zöld leveles zöldségeket és hüvelyeseket). A csersavtartalmú italok (mint a kávé, tea, kóla) gátolják a vas felszívódását, viszont a C-vitamin segíti azt, ezért érdemes a vasban gazdag ételeket C-vitamin-tartalmú ételekkel párosítani, mint például citrusfélék, paprika, brokkoli vagy eper.

Vashiányra utaló tünetek esetén viszont érdemes orvosi vizsgálatot kérni, amely során vérvizsgálattal ellenőrzik a vasszintet. Ha vashiányt diagnosztizálnak, az orvos vaspótló készítményt javasol, mivel ilyenkor a vasban gazdag étrend már önmagában nem elegendő.

Gyógyszerszedés – így cselezzük ki az ellenállást

Mivel a vashiány tünetei igen sokfélék, nehéz lehet kamasz gyermekünket meggyőzni arról, hogy vaspótló gyógyszert szedjen. Az egyértelmű laboreredmény segíthet a betegségbelátásban, a tabletták elleni ellenszenvet pedig leküzdhetjük azzal, ha szirup formában adagoljuk a vaspótló gyógyszert. Olyan készítményt válasszunk, amellyel kiküszöbölhetők, vagy mérsékelhetők a vaspótlással járó kellemetlenségek.

Maltofer rágótabletta és szirup: a kamaszbarát vaspótlásért

A Maltofer rágótabletta mellett most már a Maltofer szirup is vény nélkül rendelkezésünkre áll, ha segítséget keresünk kamasz gyermekünk vaspótlásához. A Maltofer rágótabletta 100 mg elemi vasat tartalmaz, és nem kell éhgyomorra szedni, sőt, étkezéssel együtt bevéve még jobban is hasznosul, és így az emésztőrendszeri mellékhatások is ritkábbak.

A Maltofer sziruppal a kamaszok számára személyre szabva, napi egyszeri vagy több adagban, egyéni adagolással pótolhatjuk a vasat. A vashiány megelőzésére és kezelésére alkalmas, magas vastartalmú, a vasat egyedülálló és jól hasznosuló formában tartalmazó, folyékony vaspótló gyógyszer mindössze 150 ml, de akár egy havi vaspótlásra elegendő. Saját ízlés szerint gyümölcs- vagy zöldséglébe, tejbe vagy kakaóba keverve is bevehető. Mivel a Maltofer-készítményekből csak annyi vas szívódik fel, amennyire a szervezetnek szüksége van, esetleges túladagolása sem jár veszéllyel. Sem a szirup, sem a rágótabletta nem lép reakcióba a leggyakoribb étel- és italösszetevőkkel, gyógyszerekkel. Mindkettő klinikailag igazolt hatású vaspótló gyógyszer.

