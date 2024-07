Cara Delevingne azt mondja, nyolcéves volt, amikor először berúgott

Cara Delevingne nemrég a The Timesnak adott interjút, melyben a függőséggel való küzdelméről beszélt. Egyebek mellett azt is megosztotta a lappal, hogy nyolcéves korában rúgott be először, amikor koszorúslány volt a nagynénje esküvőjén.

Micsoda őrült kor arra, hogy lerészegedj. Másnaposan ébredtem a nagyim házának hálószobájában, koszorúslányruhában

– idézte az Independent a modell-színésznőt, aki bevallása szerint az említett lagzin körbe-körbe járkálva itta pohárról pohárra a pezsgőt.

Azt hittem, a drogok és az alkohol segített megbirkózni a problémáimmal. De nem így volt. Szomorú és szuper-depressziós maradtam tőlük

– fogalmazott Delevingne, aki a beszélgetés során arra is utalt, hogy nem volt túl fényes a gyerekkora, a szexualitását illetően pedig sosem kapott megerősítést.

Az Öngyilkos osztag sztárja korábban tavaly márciusban, a Vogue-nak adott interjújában beszélt arról, hogy a róla készült aggasztó lesifotók döbbentették rá, hogy a józanság útjára kell lépnie.