Jamie Foxx elmondta, hogyan vette kezdetét rejtélyes betegsége

Jamie Foxx tavaly áprilisban került kórházba egy „orvosi vészhelyzet” miatt. Hogy pontosan mi történt a színésszel, azóta sem tudni, tavaly decemberben viszont elmondta, hogy a legrosszabb ellenségének sem kívánja azt, amin keresztülment, halálközeli élményt is megtapasztalt.

Nemrég a People szúrta ki, hogy a The Art Dialogue feltöltött egy felvételt az X-re, melyen Foxx az utcán beszélget éppen, felidézve, hogyan vette kezdetét rejtélyes betegsége.

– emlékezett vissza a színész, aki aztán csettintett egyet, majd úgy folytatta:

Elmondása szerint a nővére és a lánya vitték el orvoshoz. A kórházban szteroidinjekció kapott, az orvosa pedig azt mondta, valami történik a fejében. Ám hogy pontosan mi, azzal kapcsolatban úgy fogalmazott: nem mondja ki a kamera előtt.

Jamie Foxx was spotted in downtown Phoenix, where he told a small group of people that on April 11th, 2023, he had a bad headache, asked a friend for an Advil, and then woke up 20 days later with no memory of what happened. pic.twitter.com/wIhuvN9hCC

— The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) July 1, 2024