Mészáros Árpád Zsolt elmondta, mivel foglalkozik az Operettszínháztól való távozása óta

Mészáros Árpád Zsolt márciusban jelentette be, hogy 23 év után otthagyja az Operettszínházat. Döntésében a jelenlegi vezetőség magabiztos, teljes érdektelenségére, és a közöttük fennálló szakmai egyet nem értésre hivatkozott.

A színész hétfőn a Reggeli vendége volt, ahol arról mesélt, mivel töltötte az idejét az elmúlt három hónapban. Mint elmondta, nagyon jól sikerült az 50. születésnapja alkalmából rendezett életműkoncert. Műsorvezetői kérdésre azt is elárulta, az Operettből való távozása óta nagyon izgalmas időszakot él meg.

Addig meg voltam törve, behúzott nyakkal jártam, és nem tudtam, hogy mi fog történni… Szerintem csak jó dolgok. Azt mondják, ha egy ajtót bezárnak, akkor kinyílik kettő – ez teljes mértékben igaz

– mondta a színész, aki azóta nincs híján a munkának.

Le kell mondanom dolgokat, hál’ istennek, februárig be vagyok táblázva. Most már elmondhatom, szerintem ezért nem dorgálnak meg: a Pesti Magyar Színházban egy ősbemutatóban, egy Tolcsvay-musicalben, a Koldus és királyfiban kaptam egy főszerepet. Mivel ősbemutató, az alkotókkal együtt készítjük el, együtt találjuk ki, amit a jövő kor gyermekei már csak lemásolhatnak majd

– magyarázta Mészáros, aki emellett vidéki előadásokban is folyamatosan látható, valamint Miller Zoltánnal is készül egy közös koncertre. Annyira elfoglalt, hogy a három-négy napnál későbbi programjait nem is tudja észben tartani.