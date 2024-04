„Nem kéne mindent megkérdezni!” – a frissen nősült Vitray Tamás korábbi nőügyei felől érdeklődtek egy műsorban

Februárban számoltunk be arról, hogy Vitray Tamás 91 évesen újra megnősült, negyedik felesége Vitray-Ivens Éva. A veterán tévés pár napja a Heti Libazsír című Youtube-műsor vendége volt, ahol egyebek mellett azt is elárulta, hogy előző házasságai idején nem hordott jegygyűrűt. Arra a kérdésre, hogy most miért döntött a gyűrű viselése mellett, Vitray annyit mondott: „Csak!”

Rangos Katalin műsorvezető kitartóan kérdezte Vitray Tamást kései házasságáról, és egy másik hölgyről is szót ejtett. A kissé kínos beszélgetést a story.hu írta le először:

Rangos Katalin: Nem kell semmit elmondani már, mert mindent tudunk a bulvársajtóból, meg az egyéb nyilatkozatokból, hanem, ahogy látom, teljesen rendben van, és boldog.

Vitray Tamás: Miért ne lehetnék?

R. K.: Hogy csinálja – legyen szíves, és akkor leszállok erről az egészről –, hogy magáért 80 fölött is vetélkedtek a nők? Mert hogy ez történt konkrétan. Tehát ezelőtt a 90. születésnapján ott voltam, azt még egy másik hölgy szervezte.

V. T.: Igen, de baráti alapon.

R. K.: Igen? Ő nem így tudta.

V. T.: Ki?

R. K.: Aki baráti alapon szervezte. Ő azt hitte, hogy ő a párja magának. Minket, vendégeket így hívott. Na mindegy, nem kell nekünk mindent tudnunk.

V. T.: Bizony nem.

R. K.: De azért jól esik.

V. T.: És nem kéne mindent megkérdezni!