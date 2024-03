Polgár Tünde szerint mindenki szégyellheti magát, aki a brit királyi család körül zajló eseményeken csámcsog

– kezdte instagramos bejelentkezését nemrég Polgár Tünde, melyben azt fejtette ki, mennyire méltatlannak találja azt a túlzott mértékű érdeklődést, ami a brit királyi családot, illetve főként a rákbetegségét nyilvánosságra hozó Katalin hercegnét lengi körül az elmúlt időszakban.

Szégyelld magad, hogyha te is terjesztettél különböző konteókat! Szégyelld magad, hogy mémeken szórakoztál és röhögtél! Ha mindenáron tudni akarod még most is, hogy vajon milyen betegsége van Katalinnak. Ha ezzel kapcsolatban gyártottál mindenféle őrült kontenteket, merthogy annyira érdekli a népet. Szégyelld magad, ha orvosént azon csámcsogtál vagy csámcsogsz, hogy vajon akkor most mégis milyen betegsége lehet a hercegnének!