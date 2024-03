Rishi Sunak: Katalin hercegnével világszerte igazságtalanul bánt a média bizonyos része

Katalin hercegné rákkal küzd, jelentette be a brit királyi család péntek este.

Hogy a rák mely típusát diagnosztizálták nála, arról nem beszélt a hercegné, azt viszont elmondta, hogy amikor januárban hasi műtéten esett át, még nem lehetett tudni, hogy rákos megbetegedéssel küzd.

A hercegné egy videófelvételen keresztül beszélt egészségi állapotáról, amit szerdán rögzített a BBC Studios falain belül.

Rishi Sunak brit miniszterelnök a bejelentést követően az X-en kívánt jó egészséget a hercegnének, majd kritikával illette a világ bizonyos médiumait. Szerint Katalin óriási bátorságról tett tanúbizonyságot nyilatkozatával.

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3

— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024