Tápai Andi és vőlegénye a Biblia tanításait követve nem költöznek össze házasság előtt

A napokban a 24.hu is beszámolt róla, hogy Tápai Andit eljegyezték. Tápai Szabina húga tavaly még a Szingli vagy svindli című műsorban kereste a szerelmet, ahol a fináléban Dejant választotta, akivel így közösen megnyerték a 20 millió forintos fődíjat. Tápait a taktikai párkeresőben megismert párja vitte el abba a közösségbe, ahol fitneszedzőként tevékenykedő nő lelki békére talált, megtért és találkozott későbbi vőlegényével, Bodó Imre személyi edzővel, aki korábban a Fuss, család, fuss! című műsorban is feltűnt.

„Bár Dejánnal hamar rájöttünk, hogy a való életben nem igazán illünk egymáshoz, így szakítottunk, továbbra is a közösség tagjai maradtunk. A megtérésemet követően be is merítkeztem, és már teljesen másképp gondolkodom mindenről. Nem járok szórakozni, helyette sokat olvasom a Bibliát és más keresztény könyveket, s segítem az embereket a gyülekezetünkön belül és kívül egyaránt. Miután rátaláltam Istenre, kitisztult a szívem és az életem is” – nyilatkozta a Blikknek Tápai Andi.

Bodóval először csak barátok voltak, és csak Tápai szakítása után néhány hónappal kezdtek el ismerkedni.

Mivel egy gyülekezetbe járunk Dejánnal, és Imivel jó viszonyt ápolnak, úgy érezte tisztességesnek, hogy először engedélyt kérjen tőle az ismerkedésünkhöz, amire ő az áldását is adta. Ezután kezdett el udvarolni, január óta pedig együtt vagyunk. Hamar éreztük mind a ketten, hogy ez egy életre szóló, örökké tartó kapcsolat, amit Istennek köszönhetünk

– mondta el a lapnak Tápai.

A lánykérésre múlt héten került sor az egész gyülekezet előtt, de a menyasszony elmondása szerint már korábban beszéltek arról, hogy elkötelezik magukat, szóval „benne volt a levegőben”.

Nem akarnak sokáig várni az esküvővel, még az idén szeretnének rá sort keríteni.

Nem kérdés, hogy együtt éljük majd le az életünket, de a keresztény embereknél amúgy sem szokás sokáig jegyben járni. Követjük a Biblia tanításait, így a házasság előtt nem költözünk össze és nem élünk nemi életet. Amikor én tavaly, Imre pedig három évvel ezelőtt bemerítkezett, eldöntöttük, hogy ha már szövetségre lépünk az Úrral, szeretnénk a házastársunkig tiszták maradni. Vasárnapi istentiszteletekre, közös imaórára, bibliaiskolába járunk. Teljesen más úgy ismerkedni, hogy nem visz el minket a vágy és a testiség, igazi lelki kötődés alakul ki. Isten számunkra az első, utána pedig a párunk

– hangsúlyozta Tápai Andi.