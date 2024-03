Curtis az Újpest tulajdonosváltásáról: Megváltás ez nekünk, nyártól pénz, fegyver, paripa is lesz nálunk a csatában

Március 21-én lezárult a másfél hónappal ezelőtt elkezdődött folyamat, és a MOL-csoport hivatalosan is az Újpest FC tulajdonosa lett. Széki Attila, művésznevén Curtis – aki korábban maga is az Újpest FC színeiben focizott, és sportolói karrierje vége után is a lilák rajongója maradt – csütörtökön saját oldalán újraosztotta a labdarúgócsapat hivatalos Instagramján megjelent posztot, amiben bejelentették a tulajdonosváltást, és megosztotta azzal kapcsolatos gondolatait.

Régóta tudtam, hogy él ez a vonal. Tudtam, hogy jön a megváltás, így még nehezebben éltem meg a vereségeket, a széthúzást, mindent. De higgyétek el nekem, megváltás ez nekünk, Testvéreim! Most aztán retteghet mindenki, mert nyártól: – pénz – fegyver – paripa is lesz nálunk a csatában! Egyenesedik a pálya, hadd rettegjen mindenki!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon curtis4ker (@curtis4ker) által megosztott bejegyzés



A rapper, aki nemrég Kubatov Gáborral is fotózkodott, februárban négyéves kisfiával együtt a helyszínen nézte az Újpest-Fradi meccset, ahol csapata ötgólos vereséget szenvedett.