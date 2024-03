Mi a titkod, szupernagyi? (x)

Anyu pont akkor ment nyugdíjba, amikor az édesanyja elhunyt, és mivel apuval már rég nem élnek együtt, hirtelen nagyon üressé váltak a mindennapjai – meséli a 45 éves, háromgyerekes Sári. – Ő azonban nem esett kétségbe: úgy döntött, hogy beköltözik hozzánk, úgyis elkél nálunk a segítség.

A nagyi aranyat ér

Bár világéletében vidéken élt, nagyon hamar feltalálta magát a nagyvárosban, és meglepően gyorsan kiszabadult a konyhából. A főzés terhét továbbra is leveszi a vállamról, ám ő még ennél is tovább ment. Először csak a gyerekeket vitte színházba, moziba, kiállításra, játszótérre – így végre nekünk is jutott némi szabadidő a férjemmel –, de mostanra kiterjedt baráti köre lett, és tele a naptárja programokkal. Egy sármos özvegyember pedig – ha jól számoltam – már harmadszorra vitte el vacsorázni…

A gyerekek imádják, én fellélegeztem – csak az arckrémem hiányzik

Egy szó, mint száz, mindenkinek jót tett az ő jelenléte, és a szokásos apró súrlódásokon túl elég hamar össze is csiszolódtunk, pedig eleinte tartottam az együttéléstől. Szerencsére nagy a házunk, neki külön szobája van, így nem kell folyton kerülgetnünk egymást. Egyetlen fura dolog tűnt fel nekem az első pár hónap után: hogy gyorsabban fogyott a kedvenc arckrémem. Gyanítottam, hogy ő áll a háttérben, de nem szóltam semmit.

„A hialuronsav aranyérre is jó, anyu”

Egyszer aztán, amikor bevásárolni mentem, kérdeztem, hozzak-e neki valamit. Ő suttogva mondta, hogy egy jó aranyérkenőcsre lenne szüksége, mert mostanában egyre többször jönnek elő a kellemetlen tünetek. Hiába, a kor előrehaladtával a szövetek veszítenek rugalmasságukból, hidratáltságukból, emiatt válik a bőr ráncossá, a haj szárazabbá, és emiatt jöhet elő az aranyér is könnyebben. Mondtam neki, hogy van egy jó tippem, ami erre a problémára nagyon jól beválik: ez pedig a hialuronsav. „Tudod, ami az arckrémemben is van.”

Szupernagyinak szeretettel

Ő elpirult, és nevetve kérdezte: „Hát észrevetted? Ne haragudj, nem akartam nagyon rájárni, de amikor kipróbáltam, olyan puha lett tőle a bőröm, és a ráncaim sem tűntek annyira mélynek…” Én megnyugtattam, hogy kicsit sem haragszom, és amit érez, nem véletlen. A krém ugyanis hialuronsavat tartalmaz, amely egy kiváló hidratáló, regeneráló hatású anyag, és fiatalon a testünk szöveteinek is fontos alkotóeleme. Mivel nagy mennyiségű vizet képes megkötni, rendszeresen alkalmazva ellátja a szöveteket nedvességgel és javítja a sejtmegújulást, ezért az öregedésgátló készítmények egyik legkedveltebb alapanyaga. Hialuronsavat és szöveti regenerációt segítő hatású gyógynövényi összetevőket tartalmaz az az aranyérkenőcs is, amelyet végül megvettem neki.

Proktis-M: hialuronsavval az aranyérre

A vény nélkül kapható Proktis-M termékcsalád már az aranyér első tüneteinek – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés – jelentkezésekor segít a tünetek enyhítésében. Micellákba „csomagolt” hialuronsavat tartalmaz, amely felgyorsítja és javítja a szövet-helyreállítást, a sebgyógyulást, erősíti a meglazult szövetek szerkezetét és rugalmasságát, a gyógynövényi kivonatok pedig gyulladáscsökkentő, regeneráló hatásúak. A Proktis-M kúp a belső aranyeres panaszokat enyhíti, a Proktis-M plus kenőcs pedig a külső és belső aranyérre egyaránt használható. Persze emellé vettem egyet neki a saját arckrémemből is ajándékba, hogy ezentúl nyugodt szívvel használja, amennyit csak szeretné. Mert egy szupernagyira nagyon kell vigyázni!

