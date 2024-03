Először beszélt Drake Bell a Nickelodeon párbeszéd trénerétől elszenvedett molesztálásokról

Egy héttel ezelőtt jelent meg az Investigation Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV című tévésorozatának előzetese, melyből kiderült, hogy annak idején a Nickelodeon egykori felfedezettjét, Drake Bellt is molesztálta a csatorna egyik bárbeszéd coacha, Brian Peck.

A napokban megjelenő sorozatepizódokból most a People kapott meg néhány részletet, melyekben Bell először beszélt nyilvánosan a 15 éves korában elszenvedett bántalmakról.

Mint írják, a fiatal színész és Brian Peck a megismerkedésük után hamar közel kerültek egymáshoz a hasonló érdeklődési körük miatt, ám Bell visszagondolva úgy véli, Peck valószínűleg szándékosan keltette benne azt az érzetet, hogy azonos dolgok után érdeklődnek. Elmondása szerint édesapjának egy idő után feltűnt, hogy a párbeszéd tréner mindig a fia körül ólálkodik, nemtetszésének pedig hangot is adott. Peck később a 15 éves színész menedzsere lett, aminek következtében apa és fia eltávolodtak egymástól. Peck gyakran kísérte el Bellt Los Angeles-i meghallgatásokra, amelyek legalább egy órányi távolságra voltak az otthonától, ahol édesanyjával élt, így a gyerekszínész többször is a menedzserénél töltötte az éjszakákat, míg egy alkalommal minden megváltozott.

Azon a kanapén aludtam, amin általában szoktam, aztán felébredtem… kinyitottam a szemem, és ő… szexuálisan bántalmazott. Lefagytam, sokkba kerültem és fogalmam sem volt, mit tegyek vagy hogy reagáljak. Amikor meghallgatáson voltam, vagy párbeszédeken kellett dolgoznom, valahogy mindig visszakerültem Brian házába. És csak rosszabb, rosszabb és még rosszabb lett. Csapdába kerültem, nem volt kiút. A bántalmazás kiterjedt, brutális volt

– emlékezett vissza Bell.

Gyakran visszagondolok azokra az időkre, és azon tűnődöm, mégis hogy éltem túl. Emlékszem az összes bántalmazó eseményre, de minden, ami ezen kívül történt, nagyon homályos nekem, ami nagy kár, mert sok nagyszerű dolgot éltem át az életemben és a karrieremben ebben az időszakban. De mindezt annyira beárnyékolta és tönkretette az, amivel belülről kellett megküzdenem.

Peck a bíróságon nem ismerte el az ellene hozott vádakat, ám 2004-ben végül 16 hónap börtönbüntetésre ítélték, kötelezték továbbá arra, hogy regisztráltassa magát a szexuális bűnözők listájára.

Drake Bell a műsorban arról is beszélt, hogy a történtek hatására az alkoholba és a drogokba menekült, 2021-ben pedig „egy kiskorú rajongóval való online viselkedésből eredően” két év próbaidőre és közmunkára ítélték.

A téma kapcsán hozzátette, hogy a sorozataiban producerkedő Dan Schneider nem tudott arról, hogy Brian Peck áldozatává vált, amíg ezt el nem mondta neki. Ám miután megtette, Schneider felajánlotta neki, hogy amiben csak tudja, támogatni fogja.

A Nickelodeon csapata a People-nek küldött nyilatkozatában azt írta: