Dobó Kata: Nehéz a kor elfogadása, főleg egy ismert embernek, akit mindenki dekoratívnak tart

Dobó Kata nemrég lett ötvenéves, ez alkalomból női elvonuláson vett részt Balin helyi gyógyítókkal, papokkal. A színésznő egy ideje nagy figyelmet szentel önmaga megismerésére – erről a Best magazinnak beszélt.

„Sokáig mások elvárásai mentén próbáltam alakítani magam. Arra gondoltam, vajon mit várnak el egy lánytól, aki 22 évesen bekerült a bomba nő státuszba, mit várnak el valakitől, aki színésznő, mit valakitől, aki híres, aztán később hogy mit várnak el egy édesanyától. Mi az, ami egyik vagy másik szerepkörömbe belefér, mi az, ami nem? Mit mondhatok? Mit tehetek?” – tette fel kérdéseit Dobó.

Mostanra azonban kihajítottam ezeket az elvárásokat az ablakon. Elkezdtem egy belső utazást, önelemzést. A szerepeimen túl meg kellett ismernem önmagamat, hogy ki is ez a Kata. Már nem szeretnék megfelelni senkinek sem, és ha ezzel elveszítek embereket, vagy kikerülök helyzetekből, akkor ezzel sincsen baj. Akkor egyszerűen azokkal az emberekkel és azokkal a helyzetekkel nincs dolgom.

Dobó Kata elmondta: lányának, Szofinak is gyakran elmondja, hogy nem feltétlen vele van a baj, ha bántják, hanem valójában az nincs jól, aki őt bántja. „Próbálom őt megóvni attól, amin én átmentem. Persze tudom, hogy nem lehet, és sok mindent saját magának kell megtapasztalnia, mégis anyaként azon fáradozom, hogy a lehető legkevesebb csalódás érje” – fogalmazott a színésznő.

Dobó Kata coachként maga is tart motivációs előadásokat, és elmondása szerint amióta ezzel foglalkozik, a színházban is bensőségesebb feladatok találják meg, amik életkora elfogadásában is a segítségére vannak.

Nem mondom, hogy ez nem nehéz a kor elfogadása, főleg egy ismert embernek, akit mindenki dekoratívnak tart, de szerintem sosincs jó vége, ha valaki konzerválni szeretné a 30 éves állapotát. Amikor a telefonunk feldob egy 2-3 éves képet, azt mondjuk: »hű, de jól néztem még ki«. Pedig ha visszaemlékszünk, amikor a kép készült, még azt mondtuk, milyen rosszul festünk rajta. Most viszont már elfogadnánk. Miért nem tudjuk most, a jelenben azt mondani magunknak: »de jól nézek ki«, ezt miért csak évek múltán adjuk meg magunknak? Szerintem ezt kell megtanulnunk.