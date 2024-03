Az anyaságot választotta, de a gyerekei tönkretették a karrierjét – állítja Lily Allen

Lily Allen brit popénekesnő a kétezres évek második felében került be a köztudatba, majd pár évvel később férjhez ment és gyerekeket szült. Lányai most 12 és 11 évesek, és bár az ő születésük után is megjelent két albuma, Allen az utóbbi időben nem volt túl aktív zenészként. Ennek okairól egy podcastben beszélt, amit a People szemlézett.

A gyerekeim tönkretették a karrieremet. Imádom őket, és nélkülük nem lenne teljes az életem, de a popsztárság tekintetében mindent elrontottak

– mondta félig viccből az énekesnő.

Azzal folytatta, hogy vannak, akik a karrierjüket választják a gyereknevelés helyett, amihez minden joguk megvan, de mivel neki gyerekként nem volt közel kapcsolata a szüleivel, ami mély sebeket hagyott benne, úgy döntött: nem hajlandó ő is elkövetni ezt a hibát.

Szóval úgy határoztam, hogy hátrébb lépek, és csak rájuk koncentrálok. Örülök, hogy ezt tettem, mert szerintem eléggé kiegyensúlyozott ember lett belőlük

– fogalmazott Lily Allen.