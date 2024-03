Fresh Andi a mellrákkal való küzdelméről: Jól vagyok, de ha ne adja isten, mégsem, akkor ismét felveszem a kesztyűt

Villányi Andreánál, azaz Fresh Andinál több mint három évvel ezelőtt diagnosztizáltak mellrákot. Az énekesnő 16 kemoterápiás kezelésen esett át, mára tünetmentesen él, sikerült legyőznie a betegséget – ám mint korábban elmondta, teljesen gyógyultnak így sem nevezheti magát, inkább csak tünetmentesnek.

A Fresh egykori énekesnője nemrég a story.hu-nak adott interjút, melyben egyebek közt arról is beszélt, nagyon várja már, hogy túlessen a soron következő márciusi mammográfiás vizsgálatán.

Lesz még ultrahang és CT is – ezek az évi kötelező körök. Már lennék ott, tartanék ott. Izgulok, na! De közben tudom, jól vagyok. Ha ne adja isten, mégsem, akkor ismét felveszem a kesztyűt, ez nem kérdés! Különben megesküdtem az onkológusomnak – akinél nem ismerek jobb orvost –, hogy a protokollt betartva innentől kezdve nem járok majd hozzá háromhavonta. De jó fej volt, mert azt mondta, nincs is rá szükségem, de ha én ettől megnyugszom, akkor mehetek. De úgy döntöttem, hogy a márciusi nagykontroll után elég lesz félévente felkeresni őt is…

– mondta a portálnak.

Az énekesnő hozzátette: mióta meggyógyult, megváltozott a világszemlélete, és már csak élni és élvezni szeretné az életét. Az már nem foglalkoztatja, milyen autó áll a garázsában, vagy éppen hány márkás ruha lóg a szekrényében.

Szeretem a szépet, ezt nem tagadom, de ennél sokkal fontosabb, hogy a szeretteimmel élményeket gyűjtsek. Hál’ isten a férjem ebben is hatalmas partnerem. Jó, a Maldív-szigetek gondolatára speciel a hideg is rázza, nagyon nem az ő világa, de egyszer oda is szeretnék eljutni. És szeretném látni a sarki fényt, szeretnék Norvégiában horgászni egyet, és sorolhatnám. Szóval spórolok, spórolunk, pénzt kell gyűjteni, nincs mese. (…) Annyi mindent nem éltem még meg, és kaptam rá egy második esélyt, szeretném minden pillanatát kihasználni! Ha egészség van, minden van