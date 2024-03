Mosollyal ébredni a kómából

A kíváncsi tekintetű Zsiga és testvére izgatottan kukucskál ki a családi ház ablakán: Éva és Tomi érkezik hozzájuk vendégségbe, akiket évekkel ezelőtt Dr. Bakiként és Dr. Frenkiként ismertek meg. Ugorjunk is vissza az időben! Zsiga 10 évesen éppen olyan életet élt, mint bármelyik kortársa – Egy izgő-mozgó kissrác volt. Focizott, népi hegedült – meséli Zsiga édesapja, Ákos. 2017 novemberében azonban megtörtént minden szülő rémálma. Az iskolából hívták őket: nagy a baj, azonnal induljanak. Zsiga agyvérzést kapott és kómába került.

Zsiga kinyitotta a szemét, és kacsintott

A Piros Orr Bohócdoktorok a rehabilitációs osztályon találkoztak először a kisfiúval, ahol már hónapok óta bent feküdt. – Akkor jelent meg először mosoly Zsiga arcán – mondja elérzékenyülve Ákos, és ez az apró mosoly reményt adott nekik – A találkozás megerősített minket abban, hogy menni kell tovább az úton, nem szabad feladni semmit. – A család életét teljesen megváltoztatták a Zsigával történtek. Hetente ötször járnak gyógytornára, otthon is egy teljes szobát rendeztek be erre a célra, és közben lányuknak, Rózinak is megadják ugyanezt a gondoskodó törődést. Egy valami nem változott, az a hihetetlen összetartás és szeretet, ami talán csak még erősebbé vált közöttük az elmúlt öt évben.

Nevetésben a remény

– Külső szemlélők talán csak azt látják, hogy a bohócdoktorok egy fél órára felvidítják a kórházban fekvő gyerekeket, azonban ma már több kutatás is bizonyítja, hogy a nevetés gyógyít. Ezt mi a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnál már több mint 25 éve tapasztaljuk. Ráadásul a bohócdoktorok jelenléte a szülőkre is jótékonyan hat. – mondja Mattyasovszky-Zsolnay Bence, az alapítvány ügyvezető igazgatója.

Nem véletlen, hogy egyre több egészségügyi és szociális intézmény működik együtt velük szerte az országban. Orvosigazgatók, osztályvezető főorvosok, nővérek és pszichológusok is támogatják, hogy az ő intézményeikben is legyen bohócdoktori vizit. – Nonprofit szervezetként ehhez nélkülözhetetlen segítséget jelentenek számunkra a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó bevételek. – teszi hozzá Mattyasovszky-Zsolnay Bence.