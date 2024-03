Órákat késett a gép, mert egy utas érméket dobott a hajtóműbe

Jelentős késéssel tudott csak felszállni a China Souther Airlines CZ8805-ös járata a kínai Sanyából, mert az egyik utas érméket dobált a hajtóműbe – számolt be az esetről a CNN. Az utasszállító több mint négy óra várakozás után indulhatott el Pekingbe.

Többen is megosztották az állami média videóját, amelyben az egyik stewardess megkérdezi az utast, hogy mégis hány érmét hajított a motorba, mire ő azt mondja: „3–5 érmét”.

The passenger #flight CZ8805 flying from southern #China‘s #Sanya to Beijing was delayed 4 hours on Wednesday after a passenger threw six coins at the aircraft to bless for the departed family member. The passenger involved has been taken away by police for further investigation. pic.twitter.com/XVQ7v1soGL

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) March 7, 2024