Katalin hercegné nagybátyja elmondta, miért nincs jó véleménnyel Harry hercegről és Meghan Markle-ről

Nemrég a Sun számolt be arról, hogy Katalin hercegné nagybátyja, Gary Goldsmith is csatlakozik a Celebrity Big Brother című reality stábjához. Goldsmith a szereplése apropóján nemrég interjút is adott a lapnak, melyben unokahúgáról, illetve a sussexi hercegi párról is elmondta a véleményét.

Katalin kívülről gyönyörű, de belülről még szebb, és tényleg gondoskodó anya. Szóval a monarchia családcentrikusan mozog

– fogalmazott a hercegné édesanyjának, Carole Middletonnak öccse, aki a beszélgetés során azt is elárulta, hogy igencsak megorrolt Harry hercegre és Meghan Markle-re, amikor annak idején „Katalint pocskondiázták, aki nem tudott felszólalni a saját védelmében”.

Szerintem mindenki ugyanezt érezte, hogy mennyire szerettük Harryt, aztán a családját a busz alá dobni egyszerűen helytelennek tűnt, különösen azután, ami a királynővel történt. Egyszerűen úgy gondoltam, hogy ez teljesen felesleges volt

– jelentette ki Goldsmith.

A Sun cikkében az Endgame című könyv holland fordítása is említésre került, melyben Omid Scobie azt állította, hogy III. Károly és Katalin hercegné voltak azok, akik megkérdezték a várandós Meghan Markle-t, hogy vajon milyen lesz a bőrszíne születendő fiának, Archienak. Goldsmith ezen sorokat „abszolút baromságnak” titulálta az interjúban, hangsúlyozva, hogy az unokahúgától távol áll a rasszizmus, és nevetségesnek tartja, hogy ezzel ellentétesen ábrázolják őt a könyvben.

Kata Middleton egyébként januárban egy tervezett hasi műtéten esett át, amit a palota közleményben hozott nyilvánosságra. Ezt követően viszont közel két hónapig semmit sem lehetett tudni a hercegnéről, egyre vadabb teóriák láttak napvilágot arról, mi történhetett vele – volt, aki például azt feltételezte, hogy szerepelni fog a Celebrity Big Brotherben, amiben végül a nagybátyja tűnt fel. Több hét után a minap készült először friss fotó Katalinról, miközben édesanyja fuvarozta a windsori kastély közelében.