Először készült fotó Katalin hercegnéről rejtélyes hasi műtétje után

Január 17-én, szerda délután mindenféle előzmény nélkül érkezett a bejelentés, miszerint Katalin walesi hercegné, a brit trónörökös, Vilmos herceg felesége tervezett hasi műtéten esett át.

Ennél sokkal többet vagy konkrétabbat akkor és azóta sem árult el a Kensington-palota – ebben a cikkben részletesen kifejtettünk mindent, amit tudni lehet műtétjéről.

A TMZ ugyanakkor hétfő este friss fotót közölt a hercegnéről, akit édesanyja fuvarozott egy autóval a Windsor-kastély közelében. A hercegné az anyósülésen foglalt helyet, a képet alább is mutatjuk, a TMZ-nél nagyobb formában is megtekinthető. A kép alapján senki más nem utazott velük az autóban, és azt sem lehet tudni, hová tartottak.

Mindenesetre ez a fotó azért is nagyon fontos, mert rengeteg találgatás történt Katalin műtétje óta, ami után már a királyi palotának is közleményt kellett kiadnia a hercegné állapotával kapcsolatban. Egyesek azt is feltételezték az információhiány miatt, hogy Vilmos herceg felesége kómában lehet.

Kate Middleton Seen in Public for First Time Since Mystery Hospitalization | Click to read more 👇 https://t.co/O7zlxZfiCY

— TMZ (@TMZ) March 4, 2024