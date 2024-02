Szülőknek osztott tanácsot a YouTube-on, most gyermekei bántalmazása miatt kell börtönbe mennie

Akár 60 év börtönt is kaphat gyermekbántalmazásért a korábbi youtuber, Ruby Franke, akit bűnösnek találtak a minap lezajlott tárgyalásán – írja a Sky News. A 42 éves utah-i nő esete azért keltett a szokásosnál is nagyobb megdöbbenést, mert Franke olyan oldalt működtetett, amelyen szülőknek és pároknak adtak gyermeknevelési tanácsokat.

Ruby Franke-t tavaly augusztusban tartóztatták le, miután 12 éves, vészesen alultáplált fia kiszökött az ablakon, hogy ételhez és vízhez jusson. A nőt letartóztatták, később pedig az egyik lányát is hasonló állapotban találták meg. A lap szerint a nő sokszor éheztette a gyerekeit, és a vizet is megvonta tőlük. Franke azt mondta, azért tett így, mert szerinte a gyerekeit megszállta a gonosz, és meg kell térítenie őket.

A The Guardian azt írja, hogy Franke nem csak éheztette, de rendszeresen bántalmazta is a gyerekeit, előfordult, hogy kikötözte őket. Korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk arról, hogy miket kellett átélniük a gyerekeknek.

Bár Franke a család és a gyerekek védelmezőjeként tünteti fel magát, ezekről a bántalmazásokról még videófelvételek is készültek, amelyek azóta felkerültek az internetre is. Ezek azonban még nem ütötték át az ingerküszöböt, miközben Franke egyik gyereke már régóta arról beszélt, hogy anyja egyáltalán nem olyan, mint amilyennek a csatornáján mutatja magát.

Az Insider számolt be arról, hogy évekkel ezelőtt néhány néző felhívta a gyermekvédelmi szolgálatot, mert a pár fia, Chad arról panaszkodott, hogy hét hónapig egy babzsákon kellett aludnia, egy másik videóban maga Franke mondta el, hogy gyerekei nem kapnak ajándékot a Mikulástól, mert önzők voltak.

Franke és férje, Kevin Franke még 2015-ben indították el az 8 Passengers YouTube csatornát. A „nyolc utazó” Franke-ékre és hat gyerekükre, Sharira, Chad-re, Abbyre, Julie-ra, Russellre és Eve-re vonatkozott. A csatornának közel 2,6 millió feliratkozója volt, az oldal azonban a botrány kirobbanása óta elérhetetlen.

Franke Jodi Hildebrandttal közösen Hildebrandt ConneXions néven is adott életvezetési és a párkapcsolati tanácsokat, többek között szülőknek. A két nő Moms of Truth (Az igazság anyái) néven közös Instagram-fiókot üzemeltettek, videókat posztoltak gyereknevelési és párkapcsolati témakörökben, illetve szülői tanfolyamokat vezettek.

Franke-ék vállalkozását többen szektának bélyegezték, a többi között azt terjesztették, hogy a gyerekek nem érdemlik meg a magánélethez való jogot. A két nő rasszista, fogyatékosellenes és transzfób megjegyzéseket is tett az oldalon. Tavaly augusztusban Hildebrandtot is letartóztatták.

Amikor letartóztatták Franke-t, legidősebb lánya, a húszéves Shari közzétett egy azóta törölt képet az Instagramon, amelyhez azt írta:

Végre.

Az apát sem kímélték a gyerekek, lánya szerint Kevin Franke a legrosszabb apa volt a világon.

Franke-t és Hildebrandot „többszörös fizikai sérülések vagy kínzások, éheztetés vagy alultáplálás, valamint súlyos érzelmi sérülések életet veszélyeztető kombinációjának” okozásával gyanúsították. A két nő meghallgatása decemberben zajlott, ekkor mindketten bűnösnek vallották magukat. A február 20-ai ítélethirdetéskor Franke már a „youtube-os” arcát mutatta, bocsánatot kért a gyerekeitől.

Azt hitték, hogy a sötét világos, a jó pedig helytelen. Bármit megtennék értetek ezen a világon. Elvettem tőletek mindent, ami puha, biztonságos és jó volt.

– üzent a tárgyaláson. A nő azt is mondta, hogy a négy éven keresztül olyan tanácsokat kapott, amelyek tévútra, „sötét tévedésbe” vitték. Franke elmondása szerint a valóság egy eltorzított változatával találkozott, amit nem ellenőrzött senki, idővel el is szigetelődött a társadalomtól. Ruby és Kevin Franke egyébként a mormon Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának tagjai, az egyház tanításai szerint nevelték a gyerekeiket, és ezeket a módszereket a csatornájuk követőivel is megosztották.

Az 54 éves Jodi Hildebrandt hasonló büntetésre számíthat, mint Franke.

Az eset felhívta a figyelmet a gyerekeiket haszonszerzés, vagy népszerűsítés érdekében felhasználó celebszülőkre. A családi idillt pénzzé tevő vállalkozók ellen Illinois államban már törvényt is hoztak, hogy megvédjék azokat a gyerekeket, akiknek életét haszonszerzés céljából teszik közszemlére a médiában.