Úgy érzi, jobb anya lett, mióta begombázik

Azt mondja, azóta tud igazán jelen lenni a mindennapokban, mióta mikróadagokban használja a pszichedelikus szert.

Tracey Tee élete első négy évtizedében soha nem használt pszichedelikus drogokat. Aztán 44 évesen elment más szülőkkel kirándulni, azóta felszabadították a varázsgombák, most már „jelen tud lenni” otthon – nyilatkozta az ABC Newsnak.

Az volt a legszebb, legörömtelibb élmény, amit valaha átéltem

– emlékszik vissza arra, mikor megmutatták neki a gombát. Akkor döntötte el, mikrodózisokban használhatja majd a mindennapokban is. Szerencséje is van ezzel, hiszen Colorado államban nem illegális az ilyen növények fogyasztása.

Azóta jobban van, ezt megerősítő kutatások is léteznek, ezek szerint a halucinogén gombákban megtalálható pszilocibin megoldást jelenthet az étkezési zavarokra, a depresszióra és a poszttraumás stresszre is. Igaz, olyan kutatások is vannak, amelyek szerint csak placebó, amit éreznek a kutatások résztvevői, valakiben éppen, hogy növeli a szorongást és az egészségügyi kockázatokat.

Idegesít, mikor azt mondják nekem, hogy ó, a gomba a mami új kis segítője. Ez nem az, amit a mikroadagolás jelent. A mikrodózis azt jelenti, hogy az anyuka jelen van és tudatában van a dolgoknak, talán életében először.

Tee egy fórumot is indított Moms on Mushrooms néven, amelynek a célja, hogy népszerűsítse a pszichedelikus drogok biztonságos használatát és felszabadítsa a stigmák alól a szülőként való használatát.