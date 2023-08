A Reggeli stúdiójában komoly figyelmet kapott Csonka András fecskehordása

Megosztó kérdés ez társadalmunkban.

A Reggeli vendége volt az egyébként a Celebrandi című műsorba is besegítő Csonka András. A színész egyebek közt arról beszélt, nagyon szeret nyaranta mediterrán hajóutakon részt venni, mert az igazi élménybomba, ahogy ő fogalmaz. Képeket is mutattak korábbi útjáról, ami Papp Gergő és Tihanyi Péter figyelmét is felkeltette, merthogy Csonka fecskében jelent meg a fotókon.

„Imádom a fecskéidet!” – kezdett bele Papp Gergő, kollégája kontrázott: „Én is fecskés vagyok!”.

Hát de gyerekek, most nem?! Miért, a vízilabda-válogatottat mikor látod őket ilyen térdig érő gatyákban…? Egy fecske is csinálhat nyarat, én azt mondom!

Majd a színész elmagyarázta, neki a nyár a kedvenc évszaka, az őszt amiatt is éli meg nehezebben, mert el kell búcsúznia kedvenc szokásaitól, és egy sokkal szigorúbb időszak köszönt be életébe a színházi próbák miatt is.