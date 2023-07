2,3-as erősségű földrengést okoztak Taylor Swift rajongói, annyira megvadultak Seattle-ben

Seattle-ben lépett fel Taylor Swift az Eras Tour részeként (két este is), amiből akkora buli kerekedett, hogy azt már földrengések mérésére használt műszerek is észrevették, írja a CNN.

Jackie Caplan-Auerbach szeizmológus, a Nyugat-washingtoni Egyetem professzora szerint a táncos lábú rajongók 2,3-as erősségű földrengésnek megfelelő szeizmikus aktivitást idéztek elő.

Ugyanilyenre volt már példa, csak amerikaifoci-meccsen: 2011-ben, a Seattle Seahawks rajongói egy New Orleans Saints ellen szerzett touchdown után örültek annyira, hogy a föld megmozdult.

– magyarázta a szakember.

I guess I should show the data. Swifties > Seahawks fans.

(except data from the concert may not be caused by the fans–it may be the sound system, so not really a fair comparison). pic.twitter.com/szwowOYQFi

— Jackie Caplan-Auerbach 🇺🇦 🌻 (@geophysichick) July 27, 2023