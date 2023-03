Pataki Ági: A legfontosabb egy nőnél, hogy önálló egzisztenciát építsen ki

Pataki Ági 20 éves korában kezdett modellkedni, mindig is a külsejéből élt, ezért bevallotta, kevésbé kellett megküzdenie a céljaiért, mint másoknak.

Nekem a női mivoltom miatt nem kellett küzdenem, hiszen egyértelműen minden abból táplálkozott, hogy nő – hogy jó külsejű nő – vagyok. Gyakorlatilag a karrierem ezen alapszik. Jelenleg is azért adok interjút – nagyon áttételes módon, mert húszéves koromtól a külsőmből éltem. Soha nem kellett betagozódnom sehová, hiszen mindig szabadúszó voltam, a saját karrieremet, üzleteimet építettem. Bár én nem éreztem hátrányát, hogy nő vagyok, ettől még láttam, hogy mások nem így vannak ezzel. Ha nyitott szemmel jár az ember a világban, akkor tapasztalhatja, hogy a nőknek sokkal inkább meg kell küzdeniük a céljaikért

– mondta el a 71 éves modell a Nők Lapjában megjelent interjúban, amit az nlc szemlézett.

Szerinte egy nőnek mindig készen kell állnia arra, hogy a saját lábán is megálljon.

Minden sors és minden életút más, ezért szerintem általánosságban nehéz segíteni. De azt nagyon sokszor elmondom, a legfontosabb egy nőnél, hogy a saját lábán is megálljon. Hogy önálló egzisztenciát építsen ki. Nem azért, hogy egyedül éljen. Sőt arra sem uszítok senkit, hogy külön kasszán legyen a férjével. Ez mindössze azt jelenti, hogy bármilyen változás következik be az életünkben – ez akár külső, akár belső kényszerből is sokszor előfordulhat velünk, akkor ne az anyagi helyzetünk határozza meg a döntéseinket. Egzisztenciális okok miatt sok nő csapdahelyzetbe kerül egy válásnál vagy akár karrierváltásnál. Nálam az egyenjogúság vagy az egyenlőség ott kezdődik, hogy nagyjából egyforma pozícióban vagyunk.