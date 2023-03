„Hivatásos medveölelgetőket” keresnek Új-Mexikó nemzeti parkjaiba

Az amerikai állam Vadászati és Halászati Minisztériuma a hónap végig várja az érdeklődők jelentkezését erre a különleges pozícióra.

Egy elsőre kifejezetten meglepő álláshirdetést tett közzé Új-Mexikó Vadászati és Halászati Minisztériuma. Az Egyesült Államok déli államába ugyanis olyan természetvédelmi tiszteket keresnek, akiket „hivatásos medveölelgetőként” alkalmaznának – írja a New York Post.

Bár a hirdetés talán felhúzott néhány szemöldököt, a dolog teljesen komoly. A munkaköri leírás szerint pedig a pályázóknak nemcsak a medveölelgetéshez kell elég rátermettnek lenniük, hanem bírniuk kell a „megerőltető” körülmények közötti túrázást, és elég bátornak kell lenniük ahhoz, hogy bemásszanak a medvebarlangokba. Illetve azt is fontos, hogy képesek legyenek a kollégáikra utalni magukat annyira, hogy akár az életüket is rájuk merjék bízni.

De a jelentkezőktől természetesen azt is elvárják, hogy megfelelő – biológiai, természetvédelmi (vagy bármilyen kapcsolódó) – előtanulmányokkal rendelkezzenek.

„Nem minden rendvédelmi munka ilyen elbűvölő, de örülnénk, ha csatlakozna a csapathoz, ahol életre szóló élményben lehet része” – fogalmaz a különleges álláshirdetés.

A minisztérium az egyik kutatási projektjében résztvevő, medvebocsokat ölelgető munkatársairól is megosztott pár képet az Instagramon közzétett hirdetés illusztrálásaként, ám a szövegben azt is hangsúlyozták, hogy nem ajánlják a hétköznapi túrázóknak a medvebarlangok meglátogatását.

A „hivatásos medveölelgetők” feladata továbbá az is, hogy felvilágosítsák a lakosságot a vadon élő állatokról és a gazdálkodásról. A pozícióra március 30-ig lehet jelentkezni.

„A természetvédelmi tisztjelölteknek pozitív hozzáállással, erős munkamorállal is rendelkezniük kell, valamint azzal a képességgel is, hogy önállóan és egy csapat tagjaként is képesek legyenek dolgozni Új-Mexikó távoli vidékein” – mondta a minisztérium szóvivője a FOX televíziós csatornáknak.