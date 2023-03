Arcszőrzetével űzte el férjét az indiai nő

Az elvált nő nem hajlandó leborotválni a szakállát.

Egy indiai nőt elhagyott a férje, amiért a nő felhagyott arcszőrzetének borotválásával – írja a Mirror.

A pár még 2012-ben házasodott össze, azonban néhány évvel az esküvő után Mandeep Kaurnak elkezdett kinőni a bajsza és a szakálla. Az indiai Pandzsáb régióban élő nő depresszióba esett megváltozott külseje miatt, és férje is el akarta őt hagyni.

Annak érdekében, hogy elfogadja magát és megtalálja lelki békéjét, Kaur elkezdett eljárni egy Gurdwarahoz, mely a szikhek istentiszteleti helye. A Guru Granth Száhib tanításainak köszönhetően (a szikhizmus szent írása, amelyet a kultúrán belül élő fogalomként is tisztelnek) az indiai nő megtanulta elfogadni önmagát, és mára úgy gondolja, szakálla a legjobb tulajdonsága.

Kaur védjegyévé vált szakállát turbánnal viseli, és többé nem hajlandó leborotválni arcszőrzetét. A testvérivel mezőgazdasági területen dolgozó nőt időnként férfinek nézik, míg meg nem szólal, de ez már nem zavarja.

A Kaurt is érintő, főként nőkre jellemző hirsutizmus, vagyis fokozott szőrnövekedés egy kóros állapot, amelynek hátterében több betegség is állhat, de alapvetően a tesztoszteronszint megnövekedése okozza. Az atipikus szőrnövekedés mögött álló leggyakoribb ok a policisztás petefészek szindróma (PCOS), de egyéb betegségek és bizonyos gyógyszerek is előidézhetik.