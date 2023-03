Megyeri Csilla szépészeti beavatkozáson járt, hogy Angelina Jolie-profilt csináljanak neki

A Blikk szólaltatta meg Megyeri Csillát annak kapcsán, hogy az influenszer egy szépészeti beavatkozáson esett át nemrég. Megyeri nem volt elégedett az arca bizonyos vonásaival, így döntött a kisebb plasztikáztatás mellett.

Hogy pontosan mi miatt volt elégedetlen, arról így beszélt a lapnak:

Mindig is kerek arcom volt, szerettem volna kicsit hosszúkásabbra formáltatni. Ez az eljárás pedig megnyújtja a vonásaimat. Zsoltinak nagyon tetszik, de a barátainktól is csak pozitív visszajelzést kaptam, sőt, van, aki kedvet is kapott ehhez a beavatkozáshoz. A hatása egy évig is tarthat, bár minél idősebb az ember, annál hamarabb kell újratöltetni, de a súlygyarapodás és a fogyás is változtathat az eredményen.