Egy osztrák bíróság szerint szerencsejátéknak minősül a FIFA-játékok egyik legnépszerűbb eleme

Komoly témában hozott meglepő ítéletet az Ausztriában fekvő hermagori bíróság, ami nagy változást hozhat a FIFA-játékok rajongóinak életében.

A Metro híre szerint egy csapat osztrák fifás – soraikban egy kiskorúval – még 2020-ban beperelte a Sony-t, miután több mint 400 eurót (2020-as középárfolyamon számolva több mint 140 ezer forintot) játszottak el az úgynevezett FUT-packeken.

Aki nem lenne járatos a témában: az utóbbi években a FIFA-játékok egyik legnépszerűbb változata az Ultimate Team, ahol a játékosok a saját csapatukat építhetik, függetlenül mindenféle realitástól. Ennek kulcsai azok a paklik, amelyekben zsákbamacska-szerűen játékosok és különböző játékelemek vannak elrejtve. Induláskor minden játékos kap egy ilyet, és a játék későbbi szakaszaiban, lejátszott meccsek és teljesítmény alapján jönnek majd az újabbak – ám az igazán ambíciózus (és türelmetlen) játékosoknak arra is lehetőségük van, hogy néhány euróért beávásároljanak a paklikból.

Az ígéret adott, hogy kis pénzért nagyot lehet kaszálni, ugyanakkor nem jelent semmilyen előnyt az, hogy igazi pénzt fizetünk a pakliért. Mivel a megvásárolt csomag tartalma a véletlenen múlik, ugyanúgy „érhet” többet és kevesebbet is, mint amennyit a játékos kifizet érte, ez pedig már sérti Ausztria szerencsejáték-törvényét. Erre a körülményre alapozva döntött úgy az osztrák bíróság, hogy a FUT-packkekkel való kereskedelemet a jövőben az „engedélyköteles szerencsejátékok” kategóriába kell sorolni, nincs tehát szó arról, hogy betiltanák a játékot az országban, de mostantól kezdve szigorúbb lesz a monitorozás. A bíróság egyúttal arra kötelezi a Sony-t, hogy térítsen vissza a perre menő játékosoknak összesen 338,26 eurót (kicsivel több mint 127 ezer forintot). Eddig a pontig sem a Sony sem a FIFA-t kiadó Electronic Arts nem fellebbezett a döntés ellen.

Nem ez egyébként az első hasonló eset a témában. Belgiumban már 2018-ban szerencsejátéknak minősítették a játéknak ezt az elemét, ott egészen odáig fajult a dolog, hogy be is tiltották a FIFA-pontokkal való üzérkedést. A visszásságok ellenére az Electronic Artsnál nem tervezik a játékmód kivezetését, ami tökéletesen érthető is, hiszen hatalmas bevétele van belőle a kiadónak, 2021-ben csak ezen közel 1,6 milliárd dollárt kaszált.

Talán meglepő lehet, de a paklibontogatás igazi szupersztárokat is adott már a világnak, elég csak IShowSpeedre, az amerikai youtuberre gondolni, aki több százezres nézettséget képes összegründolni a bontogatós videói alatt. A 18 éves videós még a katari vébén is tiszteletét tette, ahol a publikum nagyobb sztárként kezelte, mint egy-egy labdarúgót.