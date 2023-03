Ezek az élelmiszerek segítenek aranyér esetén (x)

Az aranyér nem csak az idős, pocakosodó férfiak betegsége. Rengeteg embert érint, kortól függetlenül nőket és férfiakat egyaránt. Rostdús táplálkozással sokat tehetünk az egészségünk érdekében.

Az aranyér népbetegség

Magyarországon népbetegség az aranyér, 40 év felett minden második embert érint, és kialakulhat már egészen fiatalon is. Az aranyerességre való hajlam örökölhető, mégis leginkább civilizációs ártalomként tekinthetünk rá, amelynek a hátterében az egészségtelen táplálkozás, a stressz, a mozgásszegény életmód, az ülőmunka és a túlsúly állhat. A betegség tünetei kellemetlenek, hiszen időnként fáj, máskor viszkethet is a végbél környéke, és vér is megjelenhet a széklet felszínén.

Ne szégyelljük, cselekedjünk

Sokan szégyellik, vagy arra várnak, hogy magától elmúljon. Csak akkor kérnek orvosi segítséget, amikor az aranyér már előrehaladott stádiumban van. Pedig nem jó taktika homokba dugni a fejünket, mert a betegség korai szakaszában az aranyér otthon is kezelhető. Amint észleljük a kellemetlen tüneteit, tegyünk mielőbb ellene.

Hogyan alakítsuk ki az aranyérbarát étrendünket?

Az aranyérbetegség megjelenése esetén érdemes változtatnunk az étrendünkön. Figyeljük magunkat, melyik étel milyen hatással van az emésztésünkre. Keressük meg, melyek számunkra a könnyen emészthető fogások, amelyek elég rostot tartalmaznak és nem okoznak székrekedést. Összeszedtük, melyeket kell előnyben részesítenünk és melyeket jobb elkerülnünk, ha hajlamosak vagyunk az aranyérre.

Kerülendő ételek listája

Inkább hagyjuk ki az étrendünkből a nehezen emészthető élelmiszereket, amelyek túlságosan sok tápanyagot tartalmaznak, és ezért annyira lelassítják az emésztést, hogy székrekedést okozhatnak. Az ilyen ételek emésztése közben a víztartalmuk is maximálisan felszívódik, és a visszamaradó kőkemény széklettel garantáltan meggyűlik a bajunk a vécén. Ha tehetjük, ne együnk rostszegény, túl zsíros, olajban sült fogásokat. Próbáljunk meg főzni magunknak, és mérsékeljük vagy mellőzzük a gyorséttermi, az előre csomagolt vagy feldolgozott élelmiszerek fogyasztását. Bár a pékáruk zöme nagyon finom (főként a fehér lisztből készültek), nem tesznek jót az emésztésünknek.

Ételek, amelyek jót tehetnek

Ahhoz, hogy a székrekedést elkerüljük, különösen fontos a megfelelő mennyiségű folyadék- és rostbevitel, ez ugyanis fenntartja a belekben a nedvességet, normalizálja a széklet állagát. Naponta próbáljunk meg 2-3 liternyi, lehetőleg szénhidrát-, alkohol- és koffeinmentes folyadékot inni. Jótékony hatású a víz, a különböző gyógyteák és a frissen facsart gyümölcslevek. A gyümölcsök között részesítsük előnyben a citrusféléket, a bogyós gyümölcsöket, de a szilva, a szőlő, a cseresznye és a barack is kiváló lehet. A pékárukból a teljes kiőrlésű termékeket érdemes választani, és mellé savanyított tejtermékeket fogyasztani. Általános érvényű, hogy a nyers zöldségfélék napi fogyasztása bármely étkezést rost- és vitamindússá tesz és kiegyensúlyoz.

Aranyér esetén segítenek a hialuronsavas Proktis-termékek

A Proktis-M kúp és Proktis-M Plus kenőcs egyik fő összetevője a kozmetikumok világából jól ismert és magas vízmegkötő képessége miatt kedvelt hialuronsav, a készítmény ezen felül még gyógynövények kivonatait is tartalmazza. A hialuronsav a szövetek szerkezetét erősíti, így a szövet tónusát, tápanyagellátását és rugalmasságát javítja, gyorsítja a regenerációt és segít a gyógyulásban. A Proktis-M termékek további különlegessége, hogy a gyógynövényi kivonatokat micellákba „csomagolva” tartalmazzák. Ennek a technológiának köszönhetően a Proktis-M kúp és Proktis-M Plus kenőcs micellái egyenesen a beteg sejtekhez juttatják a segítséget.

