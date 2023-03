Harminc évig eltűntnek hitt nőt találtak meg Puerto Ricóban

A 82 éves Patricia Kopta 1992-ben tűnt el a pennsylvaniai Pittsburgh külvárosából, Ross Townshipből, és még jogilag is halottnak nyilvánították, most viszont élve találták meg Puerto Ricóban, az eltűnésétől mintegy 2700 km távolságra.

Kopta eltűnése előtt egyre szokatlanabbul viselkedett, kényszerképzetek gyötörték, az utcán járókelőket figyelmeztetett a közelgő világvégére, és még az állását is elveszítette. Végül egy nap férje arra érkezett haza, hogy felesége eltűnt, és ezt be is jelentette a rendőrségen. Évekig semmi nyoma nem volt a nőnek, bár egyszer levelet küldött a férjének, amelyben elmesélte, hogy valaki üldözi őt, ami visszhangozta a korábban többször is hangoztatott állításait. Bob Kopta végül jogi nyilatkozatot szerzett arról, hogy feleségét halottnak tekintik.

A hatóságok azonban később megtudták, hogy Patricia Koptát 1999 júniusában egy Puerto Ricó-i felnőttek otthonába vették fel, miközben segítségre szorult. Kopta elhallgatta élete legtöbb részletét, de gondozóival elhitette, hogy Európából egy tengerjáró hajón utazott a szigetre. Az idő múlásával egyre többet mesélt az otthon személyzetének az életéről. Ez teremtette meg a terepet ahhoz, hogy egy Puerto Ricó-i szociális munkás, valamint az Interpol ügynöke tavaly kapcsolatba lépjen a Ross Township-i hatóságokkal.

Végül DNS-minták és fogászati leletek megvizsgálása után a nyomozók megerősítették, hogy Patricia Kopta él és előrehaladott korához és állapotához képest jól van. Bob Kopta soha nem házasodott újra, és felesége nővérével együtt azt nyilatkozták, szívesen visszahoznák Patriciát Pennsylvaniába, és újraegyesítenék a családjukat. Ennek ellenére még nem tudni, hogy Kopta valaha is visszatér-e Pennsylvaniába. A nő mind mentális, mind fizikai problémákkal küzd, és azt mondta a gondozóház személyzetének, hogy inkább Puerto Ricóban szeretne maradni – számolt be a Post-Gazette alapján a Guardian.