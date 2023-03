Ördög Nóra: Nem én vagyok most az anyukák gyöngye

Ördög Nóra szerdán a közösségi oldalán arról posztolt, január óta a Séfek Séfe legújabb évadát forgatja, ami hosszú munkanapokat jelent neki, ráadásul sokszor hétvégén is dolgoznia kell.

Nem én vagyok most az anyukák gyöngye. Kibillen az egyensúly, és még akkor is nehéz ez az időszak, ha imádom a munkámat, megértőek és jófejek a gyerekeim, és van egy szuper apukájuk, akinek nem tudok elég hálás lenni újra és újra és újra. A szünnapok is tömve mindenfélével, millió feladat, elmaradt kötelesség, ezer felé a figyelmem. Na, ezért szeretek elutazni a családdal, amikor csak lehet. Mert olyankor csak mi vagyunk. Tényleg kiszakadunk, és tényleg csak egymásra figyelünk