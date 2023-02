Újabb dráma a rongybaba családban: elrabolták a furcsa pár gyermekét

A fogvatartók váltságdíjat követelnek a rongybaba kisfiúért cserébe.

Nem áll egyszerű év Meirivone Rocha Moraes mögött: tavaly nyáron házasodott össze egy Marcelónak keresztelt rongybabával (ami önmagában elég ok az aggodalomra), de házasságuk első éve komoly megpróbáltatások elé állítja a brazil párost. Bár a mézeshetek Moraes beszámolója alapján még csodásan teltek, és hamar három rongybabagyermekkel is bővült családjuk, a nehézségek is ugyanilyen ütemben következtek.

Először házasságtörésen kapta férjét a szerelmes asszony – melyről itt írtunk korábban –, a napokban pedig azzal kellett megküzdenie a háromgyermekes anyának, hogy Marcelinhónak keresztelt kisfiukat elrabolták – értesült róla a Daily Mail.

Bár Moraes az egyetlen kenyérkereső a családban, egy időre abbahagyta munkát, hogy teljes erővel kisfia megtalálására koncentrálhasson.

A tehetetlen anya néhány napja kapott egy videót, ahol Marcelinho egy elhagyatott épület sarkában ül, és a babarablók 7000 brazil reált (kábé fél millió forint) követelnek a rongygyermek biztonságos hazajuttatásáért cserébe.

Miközben az aggódó nő arra vár, hogy híreket kapjon kisfia hollétéről, egy TikTok-videót tett közzé, amelyen szórólapokat helyez ki a szomszédságában, és arra kéri az embereket, jelentkezzenek, ha bármilyen információval rendelkeznek.

Marcelinho testvérei, Diego és Carol szomorúak, és nem értik, hol van testvérük, a bűneit már megbánt férj pedig aludni sem bír, és egész éjjel az eltűnt gyermek nevét kiabálja.