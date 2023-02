„Kevés az esélye, hogy összejön együtt, valljuk be” – Polyák Lilla és Gömöri András Máté szeretnének közös gyereket

A színésznő korábbi házasságából született két fiú azonban apaként tekint Gömörire.

Palik Lászlóék YouTube-csatornáján tűnt fel Polyák Lilla. A színésznő beszélt többek között párjáról, Gömöri András Mátéról is. Megpendítette, nem szívesen mondja ki, hány év van köztük – nem azért, mert szégyellni, egyszerűen unja a témát: „Annyira elfáradtam benne, nagyon… Az elején rettenetesen bántott, mert nem vagyok olyan alkat, soha nem volt fiatalabb partnerem, nem is gondoltam, hogy valaha lesz. Ha egyszer is szembe jött volna a létezésünkben a korkülönbség, nem tudtuk volna működtetni”.

A gyerekvállalásról nem tettek le.