Bejelentés érkezett, mert a rendőrség parkolójából női sikolyok hallatszottak

Nincs erőszakról szó. A rendőrség szerint szexről sem.

A New York-i rendőrséghez kedden hajnali fél kettőkor érkezett bejelentés, hogy az egyik rendőrkapitányság parkolójából sikoltozást hallani.

Két rendőr kiment a parkolóhoz, ahol a rendőrök a saját autóikkal parkolhatnak, és két munkatársukat, egy nőt valamint egy férfit találták egy kocsiban, intim helyzetben. A pár részben meztelen volt, sietősen próbáltak felöltözni.

A New York Post úgy tudja, hogy a két rendőr a munkában is partnerek voltak, és egy ideje a magánéletükben is. Ez azután derült ki, hogy a férfi felesége rájött tavaly nyáron, és „pusztításba kezdett” a rendőrállomáson. A feleség a nőt kereste, őt akarta felelősségre vonni.

Nem sokkal később a rendőri vezetők és munkatársak szeme láttára a két rendőr szóváltásba keveredett, a feleségről vitáztak.

Aztán valakinek az a jó ötlete támadt, hogy rakják össze őket társaknak és ugyanabban a körzetben teljesítsenek szolgálatot

– nyilatkozta a lapnak egy forrása.

Hivatalosan pár hónapja alkotott egy párt a két rendőr.

A New York-i rendőrség most azt mondja, se a bejelentés, se amit a kollégák találtak, nem utal arra, hogy a pár szexelt volna.

Ez nem történt meg. Semmi sem utal arra, hogy ez megtörtént

– mondta a szexről Kevin Maloney rendőrfőkapitány.

A lap ugyanakkor arról ír, hogy a két kiszálló rendőr – egy újonc, és egy lassan két évtizede szolgálatot teljesítő kolléga – nem jelentette az esetet és a testkamerájukat sem kapcsolták be, pedig az ilyen típusú hívások esetében ez előírás lenne.

Pár órával később az interneten kezdett el terjedni a történet híre, valaki kiszivárogtatta. Szerdán az állomáson megjelent a belső ellenőrök, ahol kikérdezték a párt is, de tagadták, hogy szexeltek volna.

A nő 2021, a férfi 2018 óta dolgozik a rendőrségnél, végül egyik ellen sem hoztak intézkedéseket. Pedig szintén ebben a hónapban, két újoncot felfüggesztettek, miután rajtakapták őket, hogy a fürdőszobában szexeltek.