Videón, ahogy egy autós megpróbál elrabolni egy baristát

Auburn (Washington állam) rendőrsége január 17-én letartóztatott egy férfit emberrablási kísérlet gyanújával – írja az nbcnews.

A rendőrség által Twitteren közzétett – alább megtekinthető – videón látható, ahogy egy autós ételrendelés során egy fekete gépjármű sofőrje megpróbálja kirángatni az étterem baristáját a gyorsétterem ételkiadó ablakán keresztül.

Amikor a nő a visszajárót nyújtja a férfi felé, a sofőr hirtelen megragadja a barista kezét és egy gyorskötözőnek tűnő tárgyat próbál ráakasztani.

Miután ez nem sikerül, a bal karján „Chevrolet” feliratú tetoválást viselő férfi gyorsan elindul, majd egy pillanatra megáll – mintha azon gondolkodna, hogy a földre hullott aprót felvegye –, de végül folytatja az útját.

Az esetről készült videót január 16-án tették közzé, a férfit következő nap letartóztatta a rendőrség.

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA