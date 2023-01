„Évek kellettek hozzá, hogy megtanuljam, hogyan enyhülhetnek a tünetek”

A krónikus prosztatagyulladás rengeteg férfi életét keseríti meg Magyarországon is. Akkor tekintjük krónikusnak a gyulladást, ha a panaszok változó intenzitással már több mint három hónapja fennállnak. Janó története arra is rávilágít, mit tehetünk, ha a probléma újból és újból felüti fejét az életünkben.

A férfiak 10%-a legalább egyszer találkozik élete során a prosztatagyulladással. Általában visszatérő húgyúti fertőzések állnak a hátterében, de a kiváltó tényezők közé tartozhat egy urológiai műtét vagy szexuális úton terjedő fertőzés is. Gyakran alattomosan jelentkező panaszokkal indul, majd az idült prosztatagyulladás tompa alhasi fájdalommal, vizelési ingerrel, fájdalmas vizeléssel, szexuális zavarokkal járhat. Janó pontosan ezeken ment keresztül:

„Először akut prosztatagyulladással kezdődtek a gondok: volt, hogy rám tört a láz, a vizelés pedig olyan nehézkes volt, hogy azt átélni senkinek nem kívánom.”

Janó problémái ugyan enyhültek, de az akut prosztatitiszből krónikus prosztatagyulladás lett hónapok elteltével, és vissza-visszatértek a problémái.

„A vizelési ingertől nem tudtam aludni, és ez főleg azért zavart, mert ezzel a párom pihenését is befolyásoltam. Amikor a vizeletben vért is találtam, nagyon nehezen tudtam összeszedni magam az ijedtségtől. Egy férfi a szexuális zavarokról akar legutoljára beszélni, de bevallom, megtaláltak ezek a problémák. Először a stresszre és a fáradtságra fogtam, de be kellett látnom, hogy a bajok sokkal mélyebben gyökereznek.”

Janó orvoshoz fordult, ahol teljes életmódváltást ajánlottak neki a gyógyszeres kezelés mellé.

„Először azt próbáltuk meg, hogy változtattunk az étrendemen: nem volt speciális diéta, amit követnem kellett, de voltak olyan ételek és italok, amelyeket kihúztunk a listáról. Nem ihattam koffeint, alkoholt, a csípős és zsíros ételeket is dobtuk.”

Továbbá növelni kellett Janó fizikai aktivitását, de számára nem edzőtermi súlyzózást írtak elő: a gátizomtorna és a jóga voltak erre a legalkalmasabbak. E két testmozgásforma amiatt is hasznosnak bizonyult, mert minimalizálták a férfi életében a stresszt, ami ronthat a prosztatagyulladáson. A dolgokat nehezítette, hogy Janó ülőmunkát végez, ami erősen hajlamosít a krónikus prosztatagyulladásra. Kiderült, hogy sokat segít, ha óránként szünetet tart a munkában, beiktatva egyszerű, ott is elvégezhető gyakorlatokat, vagy az ülőmunkát bizonyos értelemben átváltoztatja. Utóbbira speciális megoldást választottak a munkahelyén: a számítógépét és a monitort megemelték, hogy kollégájuk állva is dolgozhasson.

Persze a betegség enyhüléséhez, megfelelő kezeléséhez az is hozzájárult, hogy Janó évente eljár urológushoz kontrollra.

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.