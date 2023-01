Slaggal locsolva üldözte el a hajléktalan nőt a galériája elől – videó

Collier Gwin, a San Franciscói Foster Gwin Galéria tulajdonosa slagból locsolt vízzel próbál elkergetni egy hajléktalan nőt az üzlete elől a körülbelül 9 fokos hidegben – ez látható egy, a Twitteren terjedő videóban. A férfi később úgy nyilatkozott, hogy

nem érez megbánást: az utcát szerette volna takarítani, és csak „segíteni akart” a nőnek.

A videó után az emberek elkezdték lepontozni a Foster Gwin Galériát, ami most egy csillagon áll a Google értékelései közt. Gwin galériája 1984 óta működik, és többek közt Arnold Schwarzenegger és David Rockefeller is az ügyfelei voltak.

A férfi az eset után a Sun Francisco Chroniclenek a következőket mondta:

This is horrible. This awful man is spraying a homeless woman down with a hose. You can hear her yell “Help Me!”



Does anyone recognize him? Is he affiliated with Barbarossa Lounge? This is inhumane and inexcusable.



Shout out to @briochessf for posting the video. pic.twitter.com/3ZKeRP4gar