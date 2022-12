Egy éve ilyenkor: csokimikulást vásárolt a boltban, igazi meglepetés érte, amikor kibontotta

Mint minden héten, most is mutatjuk, mit olvastak nálunk leginkább tavaly ilyenkor.

Leginkább szomorú és megrázó hírek jelentek meg pontosan egy évvel ezelőtt: akkor számoltunk be Kóbor János haláláról, akkor került lélegeztetőgépre Csollány Szilveszter, az egyik legolvasottabb anyag pedig az „öngyilkos kapszuláról” szólt

Eközben a bulvárvilágban: ByeAlex mentoráltjának bemutatkozó filmje sokakat mélyen megérintett:

Egy meghittnek szánt fotó is elég komoly visszhangot váltott ki.

Hogy egy könnyedebb – és ünnepi aktualitással is bíró – témát is említsünk visszaemlékezésünkben: valaki rájött, hogy a csokimikulás valójában nem más mint átcsomagolt nyúl. Vagy ez eddig is így volt?